La seconda stagione di Alice in Borderland non arriverà su Netflix a gennaio 2022

L’attesa per Alice nella terra di confine la stagione 2 è stata quasi dolorosa a questo punto, ma sembra che il dolore e l’attesa continueranno, perché il thriller drammatico giapponese altamente avvincente, basato sull’omonima serie manga, non arriverà su Netflix a gennaio 2022.

Certo, sarebbe stato un miracolo trovarlo Alice nella terra di confine stagione 2 nell’elenco delle versioni di gennaio di Netflix, ma speravamo comunque che avremmo ottenuto la nuova stagione molto prima di quella che è la realtà.

Data di uscita della seconda stagione di Alice in Borderland

L’uscita del secondo capitolo del thriller giapponese è prevista per dicembre 2022, due anni interi dopo che la prima stagione è stata originariamente rilasciata su Netflix. Nel novembre 2021, Netflix ha confermato che la stagione 2 aveva avuto il via libera nell’ambito del loro evento virtuale del Japan Festival.

Anche se questo potrebbe essere un po’ una delusione per i fan irriducibili dello spettacolo, molti dei quali avevano sperato che il seguito della serie 2020 arrivasse molto prima, con un po’ di fortuna, il prossimo capitolo varrà davvero la pena aspettare.

Il lato positivo è che questo significa che hai quasi un anno per recuperare il ritardo sui primi otto episodi se in qualche modo non sei ancora riuscito a abbuffarti della serie avvincente.

Il cast della seconda stagione di Alice in Borderland

Kento Yamazaki (Ryōhei Arisu) e Tao Tsuchiya (Yuzuha Usagi) sono stati entrambi confermati da IMDb che torneranno per la stagione 2. Attualmente, sono gli unici due attori elencati nella pagina, tuttavia è probabile che altri personaggi torneranno includono Aya Asahina (Hikari Kuina), Nijiro Murakami (Shuntarō Chishiya), Riisa Naka (Mira Kano) e Sho Aoyagi (Aguni Morizono).

Anche i nuovi membri del cast dovrebbero essere introdotti nella stagione, tuttavia, al momento, non ci sono informazioni su chi si unirà al cast principale.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Alice nella terra di confine stagione 2!