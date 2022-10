“La scuola non insegna necessariamente..” – Quando Sadie Sink ha parlato della sua esperienza con l’apprendimento di una nuova lingua

Le scuole di tutto il mondo oggigiorno tendono a concentrarsi maggiormente conoscenze librarie tradizionali invece di attività pratiche ed extracurriculari. Questo è diventato un problema così importante che le star di tutto il mondo hanno iniziato ad affrontarlo pubblicamente. Il nostro stesso Sadie Lavello da Cose più strane aveva anche le sue opinioni personali da mettere sul tavolo.

Alla domanda sulle sue lingue preferite, Sink ha riflettuto su alcune delle sue scelte personali in un’intervista nel 2018. Mentre parlava al Panel Supercon Event, la star le ha fatto luce su tutte queste attività interessanti come la padronanza di una nuova lingua non è fornita dalla maggior parte delle istituzioni educative attraverso il globo. Ecco cosa ha detto.

Sadie Sink parla di scuole che non forniscono le strutture per imparare nuove lingue

In una raffica di interviste, un fan le ha posto una domanda su di lei lingua preferita diversa dall’inglese. Sadie rispose con grazia che stava prendendo Classi di francese poi, ma presto interruppe la produzione poiché qualcos’altro di più interessante attirò la sua attenzione. Ha continuato a parlare di come qualcuno dai set di Cose più strane infondeva in lei la curiosità di imparare lingue dei segni. Elaborando ha detto: “Sento che molte scuole non insegnano necessariamente quella lingua“.

Secondo lei, uno degli insegnanti sul set conosceva le lingue dei segni. Pertanto, tra un set e l’altro, Sadie si prendeva sempre del tempo per impararlo poiché era un’attività divertente da fare. L’ospite ha inoltre chiesto se poteva mostrare alcune delle sue parole preferite attraverso il linguaggio dei segni. Sadie fece subito un gesto con la mano mostrando la parola “felice” in segni come aveva appreso.

Non molti erano a conoscenza di questo hobby secondario di Sadie prima che ne parlasse all’evento. È abbastanza lodevole come l’attrice uccida la sua carriera professionale mentre si interessa anche ad altre attività. Nel corso dell’evento di mezz’ora, la star ha risposto a molte di queste domande poste dai suoi fan.

Dal rivelare le sue attrici più amate con cui lavorare per parlare dei suoi momenti memorabili con lei Cose più strane cast, detto tutto. È stato davvero un piacere vedere la star rispondere elegantemente a tutte queste domande così interessanti. Sintonizzati per sapere cos’altro ha detto!

