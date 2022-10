di Netflix La scuola del bene e del male uscirà finalmente il 19 ottobre ed è il film perfetto da guardare con tutta la famiglia!

La scuola del bene e del male è un film fantasy diretto da Paul Feig da una sceneggiatura co-scritta dallo stesso Feig e David Magee. Potresti riconoscere Feig per il suo lavoro di regista nei film comici Damigelle d’onore, Il calore, Spiare e acchiappa fantasmi. Inoltre, Magee è noto per aver scritto sceneggiature per i film Il ritorno di Mary Poppins e di Netflix L’amante di Lady Chatterley.

La storia segue due migliori amici che si trovano improvvisamente in disaccordo quando vengono portati via in una scuola magica dove gli eroi e i cattivi delle fiabe vengono addestrati per proteggere l’equilibrio tra il Bene e il Male.

Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie interpretano le due migliori amiche, Sophie e Agatha. Altri membri del cast includono Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Cate Blanchett, Jamie Flatters, Kit Young e molti altri. Ma il film fantasy è tratto da un romanzo? Di seguito, abbiamo condiviso se o meno La scuola del bene e del male è un adattamento cinematografico.

La scuola del bene e del male è basata su un libro?

Sì! Il film fantasy è tratto dall’omonimo romanzo del 2013 di Soman Chainani, primo libro della New York Times bestseller Il Scuola del Bene e del Male serie di libri. La serie di libri è composta da sei libri in totale: La scuola del bene e Cattivo, Un mondo senza principi, L’ultimo per sempre, Missioni di gloria, Un cristallo di tempo e Un vero re. Puoi acquistare i libri su Amazon.

C’è la possibilità che Netflix possa adattare l’intera serie di libri. Se il numero di spettatori è abbastanza alto, Netflix potrebbe semplicemente dare il via libera a film aggiuntivi. Quindi, parla a tutti quelli che conosci del film fantasy per aumentare le sue possibilità di ottenere più puntate.

L’ordine di lettura della Scuola del Bene e del Male

Abbiamo condiviso l’ordine di lettura così saprai da dove cominciare se stai pensando di leggere i romanzi.

La scuola del bene e del male (2013)

Un mondo senza principi (2014)

L’ultimo per sempre (2015)

Missioni di gloria (2017)

Un cristallo di tempo (2019)

Un vero re (2020)

Assicurati di eseguire lo streaming La scuola del bene e del male quando arriverà su Netflix il 19 ottobre!