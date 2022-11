La scrittura è sul muro per Kanye West mentre Taylor Swift supera il suo patrimonio netto

Sin dai VMA del 2009, Taylor Swift e Kanye West sono stati in a battaglia continua a intermittenza. Da Ye che interrompe il discorso di accettazione di Swift a nominarla nella sua canzone Famoso alle molte dichiarazioni pubbliche che i due si sono fatte l’un l’altro; il loro “Bad Blood” è stato un viaggio per i fan. E ora ha preso una nuova direzione.

Di recente, La serie di controversie di West lo ha portato in una seria acqua calda. Nel frattempo, Taylor Swift ha avuto un corsa incredibile nell’industria musicale. Oltre al successo da record del suo recente album, Swift ha ancora un’altra pietra miliare di cui gioire. Il Ingioiellato il cantante avrebbe superato il Dona rapper in termini di patrimonio netto.

Taylor Swift eclissa Kanye West in termini di patrimonio netto

Proprio questa settimana, Taylor Swift ha lasciato un segno enorme con il suo album Mezzanotte. Il suo nome passerà alla storia come il primo artista in assoluto a regnare in tutte le prime 10 posizioni nella classifica Hot 100 di Billboard con la vetta della classifica Anti eroe al n. 1 posto. L’unico artista in assoluto ad avvicinarsi a questa classifica è stato Drake. Lo scorso settembre il Un ballo cantante rap intaccato 9 dei 10 slot sul grafico eminente.

Anche se questo è un risultato sufficiente, il cantautore americano ha anche gareggiato davanti a West in termini di patrimonio netto. Secondo un rapporto di Forbes, Swift vale circa $ 570 milioni mentre il patrimonio netto di Ye è precipitato a $ 400 milioni. Curiosità: si intitola una canzone dell’ultimo album di T-Swift Karma. Anche se potremmo non sapere mai se questa è solo una coincidenza o un messaggio subliminale, i fan credono che siano prese in giro del rapper.

Fino a poco tempo fa, West era il rapper più ricco del mondo. Tuttavia, all’indomani del suo osservazioni antisemite, diversi marchi, tra cui Gap, Balenciaga, TJX e legami più interrotti con il fondatore di Yeezy. Tuttavia, il colpo più grande al suo impero finanziario è venuto dal fine della sua partnership da un miliardo di dollari con il marchio sportivo tedesco Adidas. Tanto che Forbes ha persino riferito che questo litigio è costato a Ye il suo status di miliardario.

Inoltre, mentre Kanye West guadagna la maggior parte della sua fortuna attraverso le sue attività commerciali come Yeezy, Swift guadagna interamente attraverso la musica. Dal momento che scrive anche le sue canzoni, le royalties che arrivano sono significativamente più alte rispetto ad altri artisti.

