La scrittrice del webcomic di Heartstopper, Alice Oseman, rivela il probabile numero di stagioni per l’adattamento live-action di Netflix

Quale felicità più grande per i lettori di un libro o di un fumetto che sapere che la loro lettura preferita sarà un adattamento live-action. Ma i fan diventano ancora più felici quando l’intera serie ottiene un adattamento. Ora non stiamo facendo promesse per ora. Ma le cose sembrano piuttosto fortunate Fermacuori su Netflix.

Secondo recenti rapporti, Netflix prevede di trasformare questo spettacolo di sicuro successo in più stagioni. E la parte migliore è quella scrittrice Alice Osman ha in mente un numero esatto di stagioni per adattare l’intera storia.

Heartstopper potrebbe avere più stagioni su Netflix

La storia d’amore per giovani adulti potrebbe continuare per diverse stagioni, secondo lo scrittore e creatore di Netflix Fermacuori, se dovesse adattare ogni volume delle graphic novel che l’hanno ispirato.

L’amato romanzo di Alice Oseman è iniziato come un webcomic, poi è passato alla stampa dopo aver ottenuto un devoto seguito online. L’ultimo volume della serie uscito a maggio 2021.

Data l’enorme quantità di eccitazione e interesse intorno alla prima stagione, le possibilità di una seconda stagione sembrano piuttosto promettenti al momento. Tuttavia, Netflix deve ancora annunciare nulla.

Mentre parlava del suo prossimo spettacolo, Alice lo ha detto quattro stagioni basterà se le stagioni future riceveranno il via libera, per riassumere, tutta la storia.

“Non ho pianificato in dettaglio o altro, ma è abbastanza facile dividere i libri in stagioni, quindi quattro, penso, lo farebbero”, lei dice.

Lo sceneggiatore è stato parte integrante della prima stagione e ha persino contribuito a scrivere la sceneggiatura. “Dico sempre che alcune parti sono state facili e altre davvero difficili”, dice lo scrittore sul processo di sceneggiatura. Fermacuori è, nel complesso, una resa straordinariamente accurata del materiale originale che dovrebbe venire in rilievo dai fan.

Dove puoi leggere tutta la serie?

Per chi fosse interessato a rispolverare la trama prima del sicuro successo dello show su Netflix, Fermacuori i volumi 1-4 sono disponibili per l’acquisto su Amazon.

A partire dal Venerdì 22 aprile 2022, Fermacuori sarà disponibile per lo streaming su Netflix.

Facci sapere se sei un fan della serie di libri o no?

