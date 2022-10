La scomparsa di Emanuela Orlandi a proposito?

ROMA, ITALIA – 11 GENNAIO: Una vista della Basilica di San Pietro nella Città del Vaticano è vista da Castel Sant’Angelo l’11 gennaio 2022 a Roma, Italia. (Foto di Elisabetta A. Villa/Getty Images)

Non scopare con i gatti il regista Mark Lewis è tornato con un altro docuserie per Netflix. I veri fan del crimine sono stati saziati da Netflix negli ultimi mesi con una raffica quasi costante di contenuti come la controversa serie di Jeffrey Dahmer Mostro e il suo successivo doc Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer. Vatican Girl: La scomparsa di Emanuela Orlandi sta già suscitando alcune critiche per il modo in cui affronta le teorie del complotto.

La nuova serie di documentari britannici parla della scomparsa della quindicenne Emanuela Orlandi e del fatto che il Vaticano abbia o meno qualcosa a che fare con essa. Come puoi immaginare, creare un vero spettacolo poliziesco sul Papa e sul Vaticano solleverà alcune sopracciglia, ma questo caso particolare ha affascinato le persone per decenni.

Nel 1983 Orlandi, figlia di un impiegato vaticano, scompare misteriosamente davanti alla chiesa dell’Opus Dei. I sospetti hanno spaziato dai terroristi turchi alla mafia italiana fino a Papa Giovanni Paolo II.

Di cosa parla Vatican Girl: La scomparsa di Emanuela Orlandi?

Ragazza vaticana cerca di capire cosa è successo a Orlandi e se potrebbe essere ancora viva o meno dopo tutto questo tempo. La serie scava in quasi ogni possibile angolazione che si possa immaginare riguardo a questo caso, incluso parlare con i gangster e sezionare complotti terroristici.

C’è anche una teoria inquietante secondo cui Orlandi potrebbe essere stato aggredito sessualmente da uno dei cardinali; pertanto, la sua scomparsa avrebbe potuto far parte di un piano di ricatto per proteggere il Vaticano. Il documentario si rivolge anche a un sospetto che si è fatto avanti affermando di aver orchestrato il rapimento di Orlandi, ma la sua credibilità è presto messa in discussione.

Vatican Girl: La scomparsa di Emanuela Orlandi conteggio episodi

Ci sono quattro episodi in totale della serie investigativa e ognuno dura quasi un’ora o più.

Vatican Girl: La scomparsa di Emanuela Orlandi è ora in streaming su Netflix. Aggiungi la serie alla tua watchlist proprio qui.