Ogni tanto un film più vecchio fa una rinascita, e questa volta sembra che la gente voglia guardare Scomparsa a Clifton Hill. Ma questo film è disponibile per lo streaming sul nostro streamer preferito o dovrai cercare altrove? Abbiamo condiviso la casa in streaming per Scomparsa a Clifton Hill in basso!

Scomparsa a Clifton Hill è un thriller canadese diretto da Albert Shin da una sceneggiatura co-scritta dallo stesso Shin e da James Schultz. La storia segue una giovane donna travagliata di nome Abby che torna nella sua vecchia città natale delle Cascate del Niagara quando eredita un motel a conduzione familiare dopo la morte della madre. Ma una volta arrivata nella sua città natale, diventa rapidamente ossessionata dall’idea di scoprire la verità dietro un rapimento di un ragazzo molto tempo fa.

Abbazia di DowntonTuppence Middleton interpreta la protagonista, Abby, e offre una performance incredibile. Il resto del cast comprende Hannah Gross, Eric Johnson, Marie-Josée Croze, Paulino Nunes, Andy McQueen, Elizabeth Saunders, Maxwell McCabe-Lokos, David Cronenberg, Noah Reid, Dan Lett e Aaron Poole. Nel complesso, il thriller ha ricevuto recensioni positive dalla critica ed è stato persino nominato per quattro Canadian Screen Awards.

Quindi, dove esattamente puoi guardare Scomparsa a Clifton Hill? Ecco dove il film thriller è attualmente in streaming qui sotto!

La scomparsa di Clifton Hill è su Netflix?

Sì! Il film thriller è disponibile per lo streaming su Netflix in questo momento. Tuttavia, non è chiaro per quanto tempo rimarrà sullo streamer. Dal momento che è un film con licenza, alla fine lascerà Netflix. Ma non pensiamo che lascerà Netflix a breve. Tuttavia, ti consigliamo di guardarlo il prima possibile.

È classificato TV-MA, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. Gli è stata assegnata questa classificazione in base all’età a causa di alcuni dei contenuti mostrati nel film. Nel film vengono mostrati violenza e sangue, scene spaventose e intense e consumo di alcol. Alcuni dei personaggi usano anche un linguaggio forte. Tutti i contenuti menzionati sarebbero considerati inappropriati per la visione da parte dei bambini più piccoli da molti genitori. Quindi è importante assicurarsi che i bambini siano occupati prima di iniziare a guardare Scomparsa a Clifton Hill su Netflix.

Scomparsa a Clifton Hill è attualmente in streaming su Netflix. Guarderai il film thriller?