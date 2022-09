La saga delle Winx tratta da un libro?

Destino: le Winx Saga finalmente torna su Netflix con la sua seconda stagione il 16 settembre. È passato più di un anno dall’uscita della prima stagione, quindi i fan sono più che pronti a vedere Destino: La saga delle Winx stagione 2. Tuttavia, ci sono alcune persone che si sono appena unite al fandom e hanno delle domande. Vogliono sapere se la serie fantasy è basata su un romanzo.

Destino: le Winx Saga è stato creato da Brian Young per Netflix. Agisce anche come showrunner e produttore esecutivo. Potresti riconoscere Young dal suo lavoro nella serie per adolescenti Kyle XY eThe Vampire Diaries. Inoltre, lo spettacolo è stato prodotto da Archery Pictures in associazione con Rainbow SpA

Le terrificanti avventure di SabrinaAbigail Cowen interpreta Bloom Peters, una fata del fuoco che si iscrive a un collegio magico nell’Altromondo, dove deve imparare a padroneggiare i suoi poteri magici mentre naviga anche in storie d’amore, rivalità e mostri mortali. Mentre è a scuola, Bloom fa amicizia con altre fate che l’aiutano lungo la strada.

Altri membri del cast includono Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Danny Griffin e Sadie Soverall. Così è Destino: La saga delle Winx un adattamento di un libro?

Fate: The Winx Saga è basato su un libro?

No. Tuttavia, è ancora un adattamento. È un adattamento televisivo live-action della serie animata di Nickelodeon Winx Club. Winx Club è stato creato dall’animatore italiano Iginio Straffi e ha avuto una serie totale di otto stagioni. Le prime quattro stagioni sono state create da Straffi e dalla sua società di produzione, Rainbow SpA Poi, nel 2011, Nickelodeon ha collaborato con Straffi per creare un Winx Club serie di rinascita. La serie revival includeva quattro episodi speciali e poi le stagioni dalla 5 all’8.

Winx Club è disponibile per lo streaming su Netflix, ma solo le stagioni 6 e 7. Amazon Prime Video ha le stagioni 7 e 8. Purtroppo, non esiste un servizio di streaming che offra tutte le stagioni della serie fantasy. Tuttavia, puoi acquistare o noleggiare intere stagioni o singoli episodi tramite Google Play.

Dai un’occhiata all’eccitante Destino: La saga delle Winx trailer della seconda stagione!

Assicurati di controllare Destino: La saga delle Winx stagione 2 quando arriverà su Netflix il 16 settembre!