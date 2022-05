La ricerca di una leggenda di ferro rivela l’intero cast

Questo giugno, l’epica competizione Iron Chef continua su Netflix con Iron Chef: alla ricerca di una leggenda di ferro. I Challenger Chef di ritorno si affronteranno contro nuovi Iron Chef per competere per il titolo della prima Iron Legend in assoluto.

La prima stagione sarà composta da otto episodi da 45 minuti basati sul formato utilizzato da Fuji Television Network. Alton Brown e Kristen Kish ospiteranno con Mark Dacascos in qualità di Presidente.

La cucina di livello mondiale incontra gli sport ad alto numero di ottani in quella che è considerata la competizione culinaria più dura che uno chef possa mai sperimentare, i contendenti dovranno inventare piatti stravaganti e creativi che li spingeranno al limite della loro resistenza e creatività all’interno del reinventato Kitchen Stadium .

Creatore, produttore esecutivo e conduttore di Travel Channel Cibi bizzarri franchise, Andrew Zimmern servirà come giudice della serie insieme all’ex caporedattore di Cibo & Vino rivista e di Condé Nast Epicurio, Nilou Motamed. Anche Motamed è apparso spesso su Top Chef come giudice.

Leggenda di ferro presenterà anche diversi giudici ospiti, come Francis Lam, Nancy Silverton, Justin Willman, Danny Trejo, Lorena Garcia, Loni Love, Wolfgang Puck e Masaharu Morimoto.

La serie verrà lanciata il 15 giugno 2022.

Incontra il cast di Iron Chef: Alla ricerca di una leggenda di ferro

I Challenger Chef includono Mason Hereford, Curtis Duffy, Claudette Zepeda, Esther Choi, Gregory Gourdet, Mei Lin e Yia Vang, mentre i nuovi Iron Chef sono Curtis Stone, Dominique Crenn, Marcus Samuelsson, Ming Tsai e Gabriela Cámara.

Iron Chef: Alla ricerca di una leggenda di ferro: chi sono i Challenger Chef?

I Challenger Chef sono nuovi arrivati ​​che si affronteranno contro i pionieri Iron Chef, ecco una breve carrellata di ciascuno di essi:

Muratore Hereford : Chef di New Orleans con due ristoranti. Ha aperto Turkey and the Wolf nel canale irlandese nel 2016, la paninoteca è classificata come una delle migliori del paese. Mason ha aperto il suo secondo ristorante, Molly’s Rise and Shine, nel 2019.

: Chef di New Orleans con due ristoranti. Ha aperto Turkey and the Wolf nel canale irlandese nel 2016, la paninoteca è classificata come una delle migliori del paese. Mason ha aperto il suo secondo ristorante, Molly’s Rise and Shine, nel 2019. Curtis Duffy : L’Executive Chef e proprietario di Ever, il suo ultimo ristorante con due stelle Michelin a Chicago. Lo chef Curtis ha costruito diversi ristoranti di fama mondiale.

: L’Executive Chef e proprietario di Ever, il suo ultimo ristorante con due stelle Michelin a Chicago. Lo chef Curtis ha costruito diversi ristoranti di fama mondiale. Claudette Zepeda : una chef di San Diego nota per il suo stile culinario senza paura e per il suo approccio audace alla cucina regionale messicana. Ha gareggiato in due stagioni di Top Chef.

: una chef di San Diego nota per il suo stile culinario senza paura e per il suo approccio audace alla cucina regionale messicana. Ha gareggiato in due stagioni di Top Chef. Ester Choi : Lo chef e proprietario di Mokbar e la signora Yoo a New York City.

: Lo chef e proprietario di Mokbar e la signora Yoo a New York City. Gregorio Gourdet : uno chef americano, scrittore, ristoratore ed ex finalista della dodicesima e diciassettesima stagione della serie televisiva di realtà americana di Bravo, Top Chef.

: uno chef americano, scrittore, ristoratore ed ex finalista della dodicesima e diciassettesima stagione della serie televisiva di realtà americana di Bravo, Top Chef. Mei Lin : uno chef e personaggio televisivo, meglio conosciuto come il vincitore della dodicesima stagione della serie televisiva di realtà della rete televisiva Bravo, Top Chef.

: uno chef e personaggio televisivo, meglio conosciuto come il vincitore della dodicesima stagione della serie televisiva di realtà della rete televisiva Bravo, Top Chef. Sì Vang: Ha lavorato in molti dei migliori ristoranti delle Twin Cities prima di fondare la Union Hmong Kitchen.

Iron Chef: Alla ricerca di una leggenda di ferro: chi sono i nuovi Iron Chef?

Questi Iron Chef all’avanguardia sono i vertici dell’industria culinaria e si sfideranno contro i coraggiosi Challenger Chef:

Pietra Curti : Uno chef, ristoratore, autore e imprenditore culinario stellato Michelin con sede a Los Angeles. Al di fuori dei suoi ristoranti, Curtis è ampiamente conosciuto per le sue apparizioni in programmi televisivi come Porta a casa lo chef, I migliori maestri chef, Escursione con Curtis Stone su PBS, oltre a fare frequenti apparizioni Master Chef Australia.

: Uno chef, ristoratore, autore e imprenditore culinario stellato Michelin con sede a Los Angeles. Al di fuori dei suoi ristoranti, Curtis è ampiamente conosciuto per le sue apparizioni in programmi televisivi come Porta a casa lo chef, I migliori maestri chef, Escursione con Curtis Stone su PBS, oltre a fare frequenti apparizioni Master Chef Australia. Domenico Crenn : Chef/proprietario dell’Atelier Crenn a San Francisco. Nel novembre 2018, Crenn è diventata la prima chef donna negli Stati Uniti a ricevere tre stelle Michelin. Possiede anche Petit Crenn e Bar Crenn. Nel 2021 è stata insignita del World’s 50 Best Icon Award per la sua costante presenza nella comunità culinaria internazionale.

: Chef/proprietario dell’Atelier Crenn a San Francisco. Nel novembre 2018, Crenn è diventata la prima chef donna negli Stati Uniti a ricevere tre stelle Michelin. Possiede anche Petit Crenn e Bar Crenn. Nel 2021 è stata insignita del World’s 50 Best Icon Award per la sua costante presenza nella comunità culinaria internazionale. Marco Samuelsson : chef acclamato dietro ristoranti in tutto il mondo tra cui Red Rooster Harlem, MARCUS Montreal, Marcus B&P a Newark, Red Rooster Overtown, Streetbird allo Yankee Stadium e Marcus al Baha Mar Fish + Chop House alle Bahamas. Samuelsson è stata la persona più giovane da cui abbia mai ricevuto una recensione a tre stelle Il New York Times e ha vinto diversi James Beard Foundation Awards. È un giudice di lunga data dello show di successo Food Network Tritatogiudice capo di Il miglior chef: stile familiare.

: chef acclamato dietro ristoranti in tutto il mondo tra cui Red Rooster Harlem, MARCUS Montreal, Marcus B&P a Newark, Red Rooster Overtown, Streetbird allo Yankee Stadium e Marcus al Baha Mar Fish + Chop House alle Bahamas. Samuelsson è stata la persona più giovane da cui abbia mai ricevuto una recensione a tre stelle Il New York Times e ha vinto diversi James Beard Foundation Awards. È un giudice di lunga data dello show di successo Food Network Tritatogiudice capo di Il miglior chef: stile familiare. Ming Tsai : Uno chef vincitore di un James Beard & Emmy Award. Più recentemente, ha fondato MingsBings. Nel 1998, Ming ha aperto Blue Ginger a Wellesley, MA. La James Beard Foundation ha incoronato Ming “2002 Best Chef Northeast”, Esquire lo ha nominato Chef dell’anno e la Zagat Restaurant Guide ha costantemente classificato Blue Ginger tra i “5 migliori ristoranti più popolari”.

: Uno chef vincitore di un James Beard & Emmy Award. Più recentemente, ha fondato MingsBings. Nel 1998, Ming ha aperto Blue Ginger a Wellesley, MA. La James Beard Foundation ha incoronato Ming “2002 Best Chef Northeast”, Esquire lo ha nominato Chef dell’anno e la Zagat Restaurant Guide ha costantemente classificato Blue Ginger tra i “5 migliori ristoranti più popolari”. Gabriela Camara: ristoratore, chef e autore di libri di cucina dietro i ristoranti Contramar, Entremar, Itacate del Mar e Caracol de Mar a Città del Messico, così come Cala a San Francisco (attualmente non aperto).

Anche Netflix uscirà Iron Chef Messico e Iron Chef Brasile quest’anno.

Iron Chef: alla ricerca di una leggenda di ferro inizia lo streaming il 15 giugno 2022.