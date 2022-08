La ricchezza al suo apice e la sua morte

McAfee è un nome che le persone in tutto il mondo conosceranno in quanto milioni di persone si affidano al software antivirus dell’azienda per mantenere i propri computer liberi da malware.

Tuttavia, l’uscita di un nuovo documentario Netflix sul fondatore dell’azienda, John McAfee, darà sicuramente al nome un nuovo significato per alcuni poiché il film descrive in dettaglio la vita eccentrica del magnate della tecnologia e come è fuggito da varie autorità in tutto il mondo.

Non sorprende che, poiché è l’uomo dietro uno dei software di maggior successo al mondo, la vita e il patrimonio netto di John McAfee siano stati messi sotto i riflettori.

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee arriva su Netflix

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee è stato pubblicato su Netflix mercoledì 24 agosto 2022.

Il lungometraggio documentario racconta la storia di John McAfee, il creatore del primo pacchetto antivirus commerciale che è diventato uno dei software di maggior successo al mondo.

Nel 2012, dopo che il suo vicino in Belize, Gregory Faull, è morto in circostanze sospette, McAfee è scappato e ha invitato una troupe cinematografica per documentare l’esperienza.

Il film descrive in dettaglio il tempo in fuga di McAfee; dalla partenza illegale dal Belize e dal presunto infarto all’evasione di un arresto in Guatemala al trascorrere mesi in mare su una barca carica di alcol, droghe e pistole.

Il patrimonio netto di John McAfee è stato esplorato

Al culmine della sua ricchezza, John McAfee aveva un patrimonio netto di $ 100 milioni.

Secondo Celebrity Net Worth, la fortuna di $ 100 milioni di McAfee è stata raccolta dopo aver venduto la sua partecipazione nel business del software dopo le dimissioni dalla società nel 1994, solo sette anni dopo la sua fondazione.

Le fortune finanziarie di McAfee sono state fortemente colpite dal crollo finanziario del 2008 e da una serie di cattivi investimenti, tra cui una grossa scommessa sulle obbligazioni di Lehman Brothers, che è crollata a causa della recessione globale.

A causa della flessione delle sue fortune finanziarie, McAfee è stato costretto a vendere immobili e altri beni a prezzi estremamente ridotti con un esempio degno di nota è la vendita di una proprietà da 25 milioni di dollari in Colorado per soli 5,7 milioni di dollari.

Al momento della sua morte nel giugno 2021, John McAfee aveva un patrimonio netto dichiarato di soli $ 4 milioni, una somma molto modesta rispetto alla sua ricchezza al suo apice.

Quanto vale l’azienda McAfee nel 2022?

Come afferma il documentario di Netflix in un intertitolo di chiusura, la società che porta ancora il nome di John McAfee ha un valore di $ 14 miliardi a partire dal 2022.

Dopo aver fondato l’azienda nel 1987, McAfee ha deciso di lasciare l’attività dopo soli sette anni e si è dimesso da CEO nel 1994, vendendo in seguito la sua partecipazione nell’azienda per $ 100 milioni.

Nel 2010, è stato annunciato che la società era stata acquistata da Intel con un accordo del valore di 7,68 miliardi di dollari.

Sette anni dopo, Intel ha deciso di vendere la sua quota di maggioranza in McAfee al primo investimento TPG e nel 2020 McAfee è stata immessa sul mercato pubblico con un valore stimato di 8,6 miliardi di dollari in base al prezzo delle azioni.

Ma nel marzo 2022, la vendita di McAfee a un gruppo di investitori dopo due anni in borsa è stata confermata con l’attività venduta per 14 miliardi di dollari secondo il Financial Post.

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 24 agosto 2022.

