La regina manda in frantumi il mega piano di Meghan Markle e del principe Harry di Netflix ritirando il servizio del Ringraziamento per il giubileo di platino

Il principe Harry e Meghan Markle ha lavorato a varie nuove iniziative da quando si è trasferito in California due anni fache vanno da Da Netflix a Spotify. Molti di loro avrebbero dovuto debuttare quest’anno. Questo è stato un tentativo di iniziare una nuova carriera a Hollywood per il Duca e Duchessa di Sussex. E distogliere la loro attenzione dalle luci della ribalta reale.

Anche se non sono più reali che lavorano, la coppia parteciperà Giubileo di platino della regina Elisabetta quest’anno. Ma non è stato tutto arcobaleni e sole da quando hanno lasciato il Regno Unito. E secondo a biografo reale, la decisione dei Queen non è una buona notizia per loro. Scopriamo cosa aveva da dire.

Le cose non stanno andando bene per Meghan, Harry e Netflix

Dopo aver sperimentato “disagio” durante le celebrazioni di giovedì, la regina ha dovuto ritirarsi per problemi di mobilità. Secondo l’analista reale Omid Scobieil Principe di Galles rappresenterà formalmente sua madre al funerale a Cattedrale di San Paolo.

Mentre Il principe Harry e Meghan MarkleNei colloqui c’è anche la partecipazione. Tom Bower, un biografo realeha successivamente suggerito che l’aggiornamento del diario della regina farà deragliare le loro ambizioni su Netflix.

Il signor Bower, parlando con GB News, ha dichiarato: “L’unica cosa buona che penso sia una terribile vergogna che la Regina non possa andare a St Paul’s. Ma significa che Netflix non può portare la padella da Meghan alla regina. Ora è tagliato.

La conduttrice ha poi chiesto a Tom la vera intenzione dell’apparizione della coppia. La conduttrice ha sollevato la questione dicendo che era possibile che la fama e la popolarità di Meghan e Harry in grandi paesi come l’America fosse solo per la loro vicinanza alla famiglia reale.

Al che Bower ha risposto apertamente dicendo: “Assolutamente. Nel momento in cui Harry ha scoperto che il suo tentativo di apparire sul balcone era stato posto il veto dai consiglieri incredibilmente saggi della Regina, 18 minuti dopo ha detto che sarebbe venuto.

