La regina Elisabetta II ha mai visto The Crown?

Da quando è arrivato per la prima volta sui nostri schermi nel 2016, The Crown è stato visto da milioni di fan in tutto il mondo ed è diventato un punto fermo della libreria di contenuti di Netflix.

Nel 2022, dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, la serie ha visto un’impennata di popolarità, attirando spettatori nuovi e di ritorno.

Ma la rinascita del dramma storico, basato sulla famiglia reale, ha lasciato molti spettatori a chiedersi se la regina stessa abbia mai visto The Crown.

La regina ha visto The Crown?

Sì, la regina ha davvero guardato The Crown secondo quanto riportato da The Express.

Un cortigiano anziano ha detto che la regina è stata lasciata “ragionevolmente intrattenuta” dalla prima puntata dello spettacolo, che è stata rilasciata nel 2016.

Tuttavia, una trama nella seconda stagione di The Crown avrebbe lasciato la regina “sconvolta” e “infastidita” a causa di apparenti imprecisioni.

“Posso dire che era sconvolta dal modo in cui il principe Filippo è raffigurato come un padre insensibile al benessere di suo figlio”, ha detto il cortigiano. “Era particolarmente infastidita da una scena in cui Philip non prova simpatia per un Charles chiaramente sconvolto mentre lo sta riportando a casa dalla Scozia. Semplicemente non è successo”.

La corona è precisa?

Sebbene The Crown sia basato su eventi reali e persone reali, la serie è nota per abbellire e drammatizzare alcuni aspetti a scopo di intrattenimento.

In un’intervista del 2021 con James Corden in The Late Late Show, il principe Harry ha detto: “Non pretendono di essere una notizia. È finzione. Ma è vagamente basato sulla verità.

“Ti dà un’idea approssimativa di quale sia quello stile di vita, quali sono le pressioni di porre il dovere e il servizio al di sopra della famiglia e di tutto il resto, cosa può derivarne.

“Sono molto più a mio agio con The Crown che non vedo le storie scritte sulla mia famiglia, su mia moglie o su me stesso”.

Quando è la prossima stagione di The Crown?

La quinta stagione di The Crown arriverà su Netflix a novembre 2022.

La nuova puntata cambierà nuovamente la formula poiché Imelda Staunton assumerà il ruolo della regina Elisabetta II, seguendo le orme di Claire Foy e Olivia Colman.

Parlando in un videomessaggio dal set di The Crown, Staunton ha rivelato la finestra di ritorno dello show rendendo anche omaggio alle due attrici precedenti.

“A nome del cast e della troupe, non vediamo l’ora di presentarvi la prossima stagione di The Crown nel novembre 2022”, ha detto.

Insieme a Imelda Staunton nel cast della quinta stagione di The Crown ci sono Jonathan Pryce nei panni del principe Filippo, Lesley Manville nei panni della principessa Margaret, Dominic West nei panni del principe Carlo ed Elizabeth Debicki nei panni della principessa Diana, tra gli altri.

Le stagioni 1-4 di The Crown sono ora disponibili per lo streaming su Netflix, mentre la stagione 5 dovrebbe arrivare a novembre 2022.

