La regina dei serpenti è su Netflix?

Fan di Regno sarà interessato alla vita precedente di Caterina de Medici. La Regina Serpente è quella storia, ma puoi trasmetterla in streaming su Netflix?

Megan Follows ha sicuramente dato vita al personaggio di Caterina de’ Medici Regno. Era chiaro che era risorta dal nulla, o almeno, praticamente dal nulla. Non era disposta a perdere ciò che aveva e avrebbe fatto tutto il possibile per proteggere i suoi figli.

Naturalmente, ha portato a domande sulla vita precedente di Catherine. È tempo di saperne di più su questo La Regina Serpente. Samantha Morton assume il ruolo principale, con Liv Hill che interpreta una versione più giovane del personaggio durante gli episodi.

Questa è un’occasione per scoprire come un comune ha finito per sposare il re di Francia. Tutto è stato possibile grazie al suo padrino, che era il papa. Come ha affrontato quando ha capito che suo marito era innamorato di un altro, qualcuno molto più grande di lui? La serie è basata sul libro Caterina de’ Medici: regina rinascimentale di Francia di Leonie Frieda.

La regina dei serpenti è in streaming su Netflix?

Sarà possibile guardare la serie su Netflix? Purtroppo, non sarà così. Il primo episodio esce stasera su STARZ.

Questa serie è STARZ Original, il che significa che andrà in onda esclusivamente sulla piattaforma. Ovviamente, ciò non significa che non avremo mai gli episodi su Netflix. Se lo spettacolo ha successo, potremmo vedere qualcosa di simile a stranieroche arriva su Netflix due anni dopo la messa in onda dei finali di stagione su Netflix.

Per ora, avrai bisogno di un abbonamento STARZ per guardare lo spettacolo. Gli episodi andranno in onda settimanalmente sulla rete via cavo premium la domenica.

La Regina Serpente STARZ sta arrivando a . Resta sintonizzato per eventuali aggiornamenti su una versione di Netflix.