La regina consorte Camilla ha definito Meghan Markle un Minx che crea problemi?

Le tensioni tra la famiglia reale e Meghan Markle sono infinite. Da quando il duca e la duchessa di Sussex hanno deciso di dimettersi dai loro doveri reali, vari esperti e corrispondenti reali stanno inventando incidenti che suggeriscono differenze tra la casata di Windsor e quella dei Sussex. L’esperto reale Tom Brower ha causato polemiche all’inizio di quest’anno suggerendo che Camilla si riferiva a Meghan come a una minx.

In un’intervista con The Sun, Brower lo ha rivelato La regina consorte è sempre stata sospettosa delle intenzioni di Meghan, ma ha deciso di rimanere a bocca aperta e di fornire tutto il supporto e la forza a suo marito. Camilla è stata oggetto di molte critiche per lei”piantagrane egoista” osserva nei confronti della duchessa di Sussex. C’è del vero nelle affermazioni di Brower? Risponde la biografa reale Angela Levin.

Levin fa luce sulla controversia tra Camilla, Meghan Markle e “minx”.

Nel suo nuovo libro, Camilla: From Outcast to Queen Consort, Angela Levin ha difeso Camilla per le osservazioni di Brower. Il biografo reale ha rivelato che il il rapporto tra la regina consorte, i suoi figliastri e le loro famiglie è amichevole. Ha inoltre aggiunto che era davvero una possibilità per i membri reali di non vedersi per settimane o mesi a causa dei loro impegni.

Riferendosi alla narrativa della regina consorte appena nominata che chiamava Meghan Markle una minx, Angela lo ha calcolato diversi addetti ai lavori del palazzo hanno negato le affermazioni. Camilla non è una persona che esprimerebbe le sue opinioni su qualsiasi altro membro di fronte alla terza persona.

“Diversi addetti ai lavori hanno detto che Camilla non l’avrebbe fatto e non aveva mai parlato in quel modo di nessuno. Mi è stato detto: ‘Non è il suo genere di parola e non avrebbe mai espresso il suo punto di vista su di lei di fronte a nessuno'” ha scritto Levin nel suo libro citato da The News.

Inoltre, ha anche chiarito la posizione di Camilla sulla partenza di Harry e Meghan dalla famiglia reale nel gennaio 2022. La regina consorte è stata chiamata per lei comportamento strano durante l’intero fiasco. L’esperto reale ha offerto una spiegazione sullo stesso dicendo che Camilla non voleva parlare apertamente della questione come la sua intera concentrazione era sul sostegno del re Carlo III.

Cosa ne pensi della relazione tra Queen Consort e Meghan Markle? Fateci sapere nei commenti.

