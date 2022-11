La realizzazione del documentario ‘1899’ arriva su Netflix a livello globale

La nuova serie ambiziosa di Netflix 1899 è appena entrato nel servizio a livello globale e insieme arriva un documentario di un’ora che esamina il dietro le quinte dello show che ti porta dallo sviluppo iniziale fino alla conclusione della prima stagione.

Fare 1899 arriva come una sorpresa su Netflix a livello globale, disponibile sia in audio inglese che in descrizione audio inglese con una miriade di opzioni di sottotitoli.

È un lungo documentario di 50 minuti che abbiamo intravisto per la prima volta alla Geeked Week di Netflix.

Presenta interviste e pensieri di gran parte del cast e della troupe dello spettacolo, oltre ai due creatori, Jantje Friese e Baran bo Odar.

Altre persone presenti nel documentario che forniscono informazioni sui loro personaggi e sullo sviluppo dello spettacolo includono:

Emily Beecham

Andrea Pietschmann

Aneurin Barnard

Miguel Bernardeau

Isabella Wei

Matilde Ollivier

Rosalia Craig

Lucas Lynggaard Tonnesen

Maria Erwolter

Fflyn Edwards

Anton Minore

Gran parte del documentario si concentra sulla nuova tecnologia utilizzata per produrre la serie limitata di Netflix, che chiamano “The Volume”.

I due creatori seduti a discutere del volume hanno affermato che Netflix ha presentato loro la tecnologia e, inizialmente, non l’hanno presa sul serio, dicendo che erano “registi più tradizionali”.

In effetti è un gigantesco palcoscenico a LED. Piuttosto che utilizzare schermi blu o verdi che in seguito avranno immagini per gentile concessione della post-produzione, questa tecnologia visualizza l’immagine in tempo reale.

È simile alla tecnologia utilizzata da Il Mandaloriano e persino la prossima serie di Netflix, Avatar: l’ultimo dominatore dell’ariaimpiegherà una tecnologia simile.

Ad oggi, questo è uno dei documentari più appariscenti che Netflix abbia messo insieme finora (maggiori informazioni sui loro sforzi precedenti di seguito)

Questo è senza dubbio perché Netflix ha redatto Andrea Amondsonun documentarista con 20 anni di attività come sceneggiatore, produttore e regista, per dirigere il documentario.

I progetti precedenti su cui Amondson ha lavorato includono I residenti, Ricaduta (A&E), Intervento (A&E), Tempo di ripristinoe Riflessi.

Netflix ha già pubblicato documentari dietro le quinte per titoli come Potere del cane, Il gambetto della regina, Il nostro pianeta, e Esercito dei Morti.

Il documentario è montato da Luca Lucchesi e prodotto da Good Old Factory.

Hai già controllato 1899? Fatecelo sapere nei commenti in basso.