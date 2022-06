La rappresentazione trans di Paranormal Park ha spaventato i senatori statunitensi

Dead End: Paranormal Park è una celebrazione della rappresentazione trans, al punto che il protagonista LGBTQ+ della serie ha persino spaventato i senatori statunitensi.

Oggi, 16 giugno, la piattaforma di streaming Netflix ha rilasciato la sua ultima serie animata originale, Dead End: Paranormal Park. Adattando sia i fumetti di DeadEndia che la serie web Dead End, il nuovo spettacolo animato presenta vari personaggi LGBTQ+ e membri del cast.

Ciò include l’attore protagonista transgender Zack Barack (nel ruolo di Barney) e la favolosa superstar di Drag Miss Coco Peru (nel ruolo di Pauline Phoenix). Tuttavia, sembra che Dead End: Paranormal Park sia troppo favoloso per alcuni spettatori… in particolare i senatori repubblicani.

Vicolo cieco: Parco paranormale | Rimorchio ufficiale | Netflix dopo la scuola BridTV 10107 Vicolo cieco: Parco paranormale | Rimorchio ufficiale | Netflix dopo la scuola https://i.ytimg.com/vi/NwaQcSQi6gs/hqdefault.jpg 1016107 1016107 centro 13872

L’importanza della rappresentazione trans in Dead End: Paranormal Park

Nell’agosto 2020, Hamish Steele, creatore di Dead End: Paranormal Park, ha parlato con The Mary Sue dell’importanza di portare più personaggi LGBTQ+ nella libreria di contenuti di Netflix.

Quando gli è stato chiesto se stesse diventando più facile presentare i personaggi LGBTQ+ alle società di produzione, Steele ha risposto: “Secondo la mia esperienza, assolutamente”.

“Sono incredibilmente grato agli showrunner che sono venuti prima di me per aver combattuto quelle dolorose battaglie. Anch’io li ho combattuti, anche se questa è la prima volta con successo. Detto questo, non c’è stato assolutamente alcun respingimento da parte di Netflix sulla rappresentazione. Penso che in realtà fosse una delle ragioni principali per cui lo volevano”. – Hamish Steele, tramite The Mary Sue

Tuttavia, Steele era perfettamente consapevole che rappresentare un personaggio trans non doveva essere fatto attraverso “occhiali rosa”. Riconoscendo il motivo per cui Barney viveva originariamente nel parco a tema, ha spiegato: “Avevo letto molto sui tassi di fuga dei trans e mi sentivo come se volessi che ci fosse un personaggio eroico che avrebbe dovuto fare quella scelta”.

“Il cast è semi-basato sui membri della mia ‘famiglia trovata’, quindi renderlo trans non è mai stata una decisione importante nella mia testa. Mi è sembrato naturale”. – Hamish Steele, tramite The Mary Sue

Infine, parlando del fantastico cast di Dead End: Paranormal Park, Steele ha osservato: “Zach Barack era quello che volevo prima ancora che iniziassimo il casting, è come un Barney nella vita reale!” Steele ha aggiunto: “La signorina Coco Perù è una vera icona queer e ogni singola linea di Pauline è isterica”.

È interessante notare che, in un’intervista successiva a Our Culture Mag, Steele ha rivelato che GLAAD, l’organizzazione campione per la rappresentazione LGBTQ+ nei media, ha esaminato tutte le sceneggiature prima che Dead End: Paranormal Park entrasse in piena produzione.

“Con così poche trame trans in TV, per non parlare del personaggio principale in uno show per bambini, sappiamo che non possiamo essere tutto per tutti. Ma questa è la storia di Barney e non vedo l’ora che la gente lo conosca”. – Hamish Steele, tramite Our Culture Mag

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Domani DEAD END: PARANORMAL PARK debutta su Netflix. È divertente, spettrale, drammatico e vario. Ha un protagonista trans e gay dal salto. E speriamo davvero di poterne fare di più. Se vuoi più Dead End e spettacoli simili, rendiamolo un successo e riproducilo in streaming questo fine settimana.👻 pic.twitter.com/UPOhjap6g2 — Hamish Steele | streaming Dead End su Netflix (@hamishsteele) 15 giugno 2022

Dead End: Paranormal Park contro senatori statunitensi

Mentre la rappresentazione LGBTQ+ trans e più ampia rimane una questione importante per la piattaforma di streaming Netflix e i suoi spettatori, Dead End: Paranormal Park è già arrivato al Congresso degli Stati Uniti!

Il 4 maggio 2022, cinque senatori repubblicani hanno indirizzato una lettera aperta al comitato consultivo sulle linee guida per i genitori della TV chiedendogli di aggiornare il suo sistema di classificazione. Secondo la lettera, le richieste includevano l’aggiornamento dei sistemi di classificazione nel settore televisivo e ulteriori “avvisi di attivazione” per programmi che contengono contenuti relativi all’orientamento sessuale o all’identità di genere.

In parole povere, se uno spettacolo presentava temi o personaggi associati all’orientamento sessuale o all’identità di genere, ad esempio aspetti LGTBQ+, avrebbe bisogno di un avviso in modo che i genitori sapessero cosa aspettarsi da una serie perché ritenevano che potesse danneggiare i giovani spettatori .

“A scapito dei bambini, la disforia di genere è diventata sensazionalistica nei media popolari e in televisione con attivisti radicali e società di intrattenimento. Questa sensazione radicale e sessuale non solo danneggia i bambini, ma destabilizza e danneggia anche i diritti dei genitori”. – Il senatore Kevin Cramer, tramite Cramer.senate.gov

Per Kansas City, alla domanda su esempi di questo negli spettacoli per bambini, il senatore Roger Marshall (uno degli altri senatori repubblicani che ha firmato la lettera) ha notato quattro serie: Danger Force e The Loud House di Nickelodeon e She-Ra And The Princess of Potenza e vicolo cieco: Paranormal Park da Netflix.

Tuttavia, sembra che i senatori statunitensi in questione non capissero esattamente quali parti di questi spettacoli fossero potenzialmente dannose, con la lettera aperta incentrata solo sui titoli Disney. FandomWire osserva: “Sebbene i rappresentanti non abbiano specificato i dettagli su ciò che hanno trovato offensivo in questi particolari programmi”.

Mentre la lotta per la rappresentanza LGBTQ+ continua in tutto lo spettro politico, la cosa migliore che puoi fare è guardare Dead End: Paranormal Park e condividerlo con i tuoi amici e familiari. Ancora più importante, dovresti anche condividere il tuo supporto sui social media in modo che Netflix sappia che continuerà a finanziare serie più favolose con contatti LGBTQ+.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Per coloro che vogliono guardare i cartoni animati gay durante il Pride Month, consiglio Dead End: Paranormal Park quando uscirà tra due settimane. Ha un MC gay trans in una relazione MLM, un personaggio autistico saffico che ha una cotta per un’altra ragazza e molti altri personaggi LGBTQ+! pic.twitter.com/vMWAITYCfL — ☽Dipper☾ | SPOILER TOH + TGAMM 🧙‍♂️🦉👻👧🌈 (@GUSTH0L0MUL3) 2 giugno 2022

Altre serie Netflix con rappresentazione trans

Il 31 marzo 2022, Netflix ha condiviso il suo elenco personale di 15 fantastici titoli trans-supportati disponibili per la visione in tutto il mondo:

È nata una regina

Alice Junior

Torna a 15

Grande bocca

Chiarimenti

Laerte-se

Lingua franca

La vita moderna di Rocko: Static Cling

Senso8

Racconti Della Città

Mandarino

La casa dei fiori

Le sorelle Panti

La regina

Tootsies e il falso

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro “Dead End: Paranormal Park” debutterà domani su Netflix! Lo spettacolo segue un gruppo di dipendenti che lavorano in una casa stregata in un parco a tema durante l’estate, che potrebbe essere solo un portale per l’inferno. È strano e presenta un protagonista trans! pic.twitter.com/KA1rJcFsav — Aiko Hilkinger (@aikohwrites) 15 giugno 2022

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, i fan di Riverdale teorizzano chi potrebbe essere il Trash Bag Killer