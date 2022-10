La ragazza più fortunata del mondo con Mila Kunis è basata su un libro?

Un film drammatico intitolato La ragazza più fortunata del mondo arriva su Netflix il 7 ottobre e le persone si chiedono se sia l’adattamento cinematografico di un libro. Fortunatamente, sei atterrato nel posto giusto perché conosciamo la risposta.

La ragazza più fortunata del mondo è un film originale Netflix in uscita diretto da Mike Barker da una sceneggiatura scritta da Jessica Knoll. Segue Ani FaNelli, una giovane donna che apparentemente ha tutto ma dovrà presto confrontarsi con il suo oscuro passato quando viene intervistata per un vero documentario sul crimine.

Il film è interpretato da Mila Kunis nel ruolo principale. Insieme a lei nel cast ci sono Finn Wittrock, Chiara Aurelia, Scoot McNairy, Thomas Barbusca, Justine Lupe, Jennifer Beals, Connie Britton e altri.

È uscito in sale selezionate il 30 settembre e arriverà finalmente su Netflix tra un paio di giorni. Siamo così entusiasti di vedere la Kunis interpretare un ruolo che non l’abbiamo mai vista interpretare prima. Ci sarà sicuramente ronzio intorno a questo film!

Sì, il film drammatico è basato su un romanzo. È un adattamento cinematografico del 2015 di Jessica Knoll New York Times bestseller libro giallo con lo stesso nome. In effetti, è il primo libro di Knoll che ha pubblicato. Si basa su alcune delle orribili esperienze personali di Knoll durante la sua crescita.

Se desideri acquistare il libro, puoi farlo tramite Amazon. Il libro è disponibile in brossura, copertina rigida e come eBook. Hai anche la possibilità di acquistarlo usato o nuovo.

Knoll ha un altro libro che ha pubblicato chiamato La sorella preferita. Abbiamo condiviso la sinossi del libro qui sotto.

Un thriller dal ritmo frenetico con due sorelle che si uniscono al cast di una serie TV di realtà. Uno non ne uscirà vivo. Allora… chi è stato? Quando cinque donne di grande successo accettano di apparire in un reality ambientato a New York City chiamato Goal Diggers, i produttori non si aspettano mai che la stagione finirà con un omicidio…