“La ragazza nella foto” fa ammalare le persone mentre trasmettono in streaming l’orribile documentario True Crime su Netflix

Documentario Netflix sul vero crimine Ragazza nella foto espone una delle storie più strazianti del mondo. Il regista americano Skye Borgman ha portato sullo schermo questa spaventosa saga intricata nei misteri. Il film ripercorre la vita di Sharon Marshall e il suo ripugnante patrigno, Franklin Floyd. Nel documentario viene portata alla luce la storia di una madre di 20 anni trovata gravemente ferita sulla strada dell’Oklahoma. Netflix ha lanciato questo cupo argomento sulla piattaforma che ha sconvolto le anime degli spettatori.

La rivelazione del passato di lunga data ha conquistato all’istante le menti delle persone. Perché di solito sentiamo parlare di storie così sconvolgenti solo nella narrativa, ma un vero male che vive sotto la pelle di un essere umano era qualcosa di inimmaginabile. E i fan stanno impazzendo sui social media dopo aver scoperto questa bizzarra verità sulla vita di Suzanne.

Netflix Original Girl in the Picture è una storia horror irripetibile

Ragazza nella foto è la storia incrollabile di sfruttamento e vizi descritta in 102 minuti. Gli orrori della vita di Suzanne Sevakis hanno ispirato un giornalista, Matt Birkbeck, per iniziare a indagare su questo caso nel 2002. Mentre Matt fa ogni passo verso il caso di Tonya Hughes, viene rivelato che questo è un nome falso. Nel frattempo, la sua vera identità è stata nascosta dalla sua infanzia quando Franklin l’ha rapita. Ed entrambi hanno vissuto sotto pseudonimi diversi in tutti questi anni.

Inoltre, l’uomo (Clarence Hughes) che sosteneva di essere suo marito era in realtà suo padre. Lui ha abusato di Suzanne per tutti questi anni e in seguito l’ha usata come fonte di reddito. Ha dovuto lavorare in un bar da ballo esotico per provvedere al suo primo figlio Michael. Dopo una vita di abusi e terrore per 20 anni, alla fine è sprofondata in un silenzio per sempre. Tuttavia, Matt è venuto come un angelo, che ha scoperto la sua vita soffocante e la sua morte al mondo.

Questa storia catturata da Skye Borgman ha i fan assolutamente colpiti dall’orrore e arrabbiati dopo aver visto il documentario.

Twitterati ha segnato dopo aver appreso della storia di Suzanne

I fan hanno sentito il dolore che questa ragazza ha dovuto sopportare per così tanti anni, con la sua unica via di fuga alla morte. Immergiamoci più a fondo nel modo in cui questa storia ha scosso gli abbonati del gigante dello streaming.

Guardare lo spettacolo di Netflix La ragazza nella foto ti fa sentire male, triste e furioso, era una vittima di ogni persona intorno a lei! il fottuto sistema giudiziario, i genitori, gli amici, i colleghi, la babysitter. Idk sono ancora sotto shock pic.twitter.com/bpmaDcYQqM — YomiroTV (@Tvyotemiro) 10 luglio 2022

La ragazza nella foto mi fa male allo stomaco… — ChicagoChay (@AintchuChay) 10 luglio 2022

Netflix nuovo documentario: “Girl in the picture” è assolutamente una delle cose più orribili, disgustose, spaventose e scioccanti che abbia mai visto. mi sento letteralmente male allo stomaco – sono a corto di parole. suzie e michael meritavano di meglio… — z (@zmibanez) 11 luglio 2022

I fan hanno il cuore spezzato dal fatto che Suzanne sia morta di una morte brutale dopo tutti quegli anni di dolore e traumi.

Questo "Ragazza Nella Foto" il documentario su @Netflix mi fa fare un giro sulle montagne russe. OGNI SINGOLA PERSONA DELLA SUA VITA FINORA L’HA DELICATA! — Mark Of The Stigmata (@KingOfDa229) 11 luglio 2022

Ho appena finito di guardare “Girl in the picture” su Netflix. Era triste — Malica (@rubywoo44) 11 luglio 2022

Vai a dare un’occhiata Ragazza nella foto in streaming esclusivamente su Netflix.

