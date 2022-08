Untold: La ragazza che non esisteva – Netflix

Untold: La ragazza che non esisteva è la sesta rata della nove parti Non detto: serie di film documentari in arrivo su Netflix il 16 agosto.

La descrizione ufficiale di Netflix per la prossima versione recita:

“Da Notre Dame alla NFL, il futuro di Manti Te’o nel calcio si è mostrato promettente fino a quando una relazione segreta online non ha mandato la sua vita e la sua carriera in una spirale”.

Se ti stai chiedendo a che ora uscirà il nuovo film documentario su Netflix, ti abbiamo coperto! Di seguito abbiamo il programma dei tempi di rilascio negli Stati Uniti e nel mondo.

A che ora è Untold: The Girlfriend Who Didt Exist in arrivo su Netflix negli Stati Uniti?

La maggior parte degli originali Netflix segue un programma di rilascio prestabilito, il che significa che tutti i nuovi film e programmi vengono aggiunti in un momento specifico. Non c’è alcuna indicazione che Untold: La ragazza che non esisteva devierà da questo, quindi aspettati di trovare il film documentario in uscita nella tua libreria il 16 agosto dalle 00:00 PT/ 03:00 EST.

Is Untold: La ragazza che non esisteva in arrivo su Netflix in tutto il mondo?

Sappiamo che dalla stagione delle vacanze potresti non trovarti nella tua solita posizione geografica, quindi potresti essere preoccupato di perdere il sesto capitolo della serie in nove parti Untold: documentari. Ma non preoccuparti, come Untold: La ragazza che non esisteva sta ottenendo una versione globale, quindi non importa dove ti trovi, sarai in grado di catturare la nuova aggiunta. Di seguito abbiamo elencato tutti i tempi di rilascio previsti per il fuso orario vicino a te.

Hawaii: 21:00 HST lunedì 15 agosto

Alaska: 23:00 AKDT lunedì 15 agosto

Costa occidentale degli Stati Uniti: martedì 16 agosto alle 12:00 PT

Ora di montagna degli Stati Uniti: 2:00 MT di martedì 16 agosto

Midwest degli Stati Uniti: martedì 16 agosto alle 2:00 CT

Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di martedì 16 agosto

Brasile: 4:00 BRT di martedì 16 agosto

Inghilterra: 8:00 GMT di martedì 16 agosto

Francia: martedì 16 agosto alle 8:00 CEST

Germania: martedì 16 agosto alle 8:00 CEST

Italia: martedì 16 agosto alle 8:00 CEST

Spagna: martedì 16 agosto alle 8:00 CEST

Israele: 9:00 IDT di martedì 16 agosto

Sudafrica: martedì 16 agosto alle 9:00 SAST

Dubai, Emirati Arabi Uniti: martedì 16 agosto alle 11:00 GST

India: martedì 16 agosto alle 12:30 IST

Corea del Sud: martedì 16 agosto alle 16:00 KST

Giappone: 16:00 KST martedì 16 agosto

Sydney, Australia: 17:00 AEST martedì 16 agosto

Non sei sicuro di quale fuso orario ti trovi? Controlla ora l’orologio mondiale!