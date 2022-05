La raccolta di film di Netflix si è ridotta del 35% dal 2015 ma sta crescendo di nuovo

È passato un po’ di tempo da quando abbiamo scavato nella libreria di Netflix e oggi ci immergeremo in profondità nella scaletta dei film di Netflix. La scaletta di film di Netflix è forte come anni prima? Quanti dei film disponibili su Netflix sono ora Originali? La qualità nella libreria di film è diminuita e da dove Netflix ottiene ancora i suoi film con licenza? Scopriamolo.

Nota: questo pezzo si applica solo a Netflix negli Stati Uniti. Altre librerie e disponibilità sono spesso drasticamente diverse.

La libreria di film statunitense di Netflix si è ridotta di oltre il 35% dal 2015 ma sta crescendo di nuovo

Nonostante l’enorme investimento nei film originali di Netflix, la libreria di film nel suo insieme si è ancora ridotta in base ai numeri visti da What’s on Netflix.

A maggio 2015, la libreria di film negli Stati Uniti era forte di 4.751 film. Confrontalo con maggio 2022 e ci sono solo 3.016 film sul servizio.

Se guardiamo solo ai contenuti con licenza (esclusi Netflix Originals), la libreria di film si è ridotta ancora di più. A maggio 2015 c’era un solo film originale Netflix (Bestie di nessuna nazione non uscirà fino a ottobre di quell’anno, dando il via all’incursione di Netflix nei nuovi film).

Se escludiamo Netflix Originals, la raccolta di film con licenza su Netflix è ora del 55% più piccola rispetto a sette anni fa.

Questo non dovrebbe sorprendere il fatto che i film con licenza si stiano lentamente allontanando da Netflix. Approfondiremo questo aspetto tra un secondo, ma numerosi rapporti affermano che Netflix ha perso migliaia di titoli sia film che programmi TV negli ultimi dieci anni. ReelGood ha pubblicato un rapporto nel 2020 che ha portato il numero a oltre 5.000 titoli persi. Nel 2011, secondo quanto riferito, Netflix aveva 11.000 titoli in totale. Avanti veloce fino ad oggi, la libreria statunitense di Netflix è di circa 6.000 titoli.

Detto questo, Netflix ha ricominciato a far crescere la sua libreria di film negli ultimi anni. Abbiamo istantanee della cineteca il 5 maggio per ogni anno dal 2015 e indica che il 2017 è stato l’anno peggiore per la cineteca che ha toccato il fondo a 2686 film. Man mano che Netflix investe in Originals e ottiene nuovi accordi anche con distributori internazionali, quel numero è cresciuto. È anche indicativo di una libreria più stabile mentre prima Netflix era costantemente a rischio di perdere un gran numero di film. Caso in questione, Netflix ha perso la libreria di film Epix nel 2015.

2015 – 4752 film

2016 – 3275 film

2017 – 2686 film

2018 – 2768 film

2019 – 3048 film

2020 – 2980 film

2021 – 2937 film

Film 2022-3015

Gli originali Netflix costituiscono una parte più grande che mai della libreria di film Netflix

Non sorprende, dato che i film con licenza si stanno allontanando da Netflix, che gli originali Netflix ora costituiscono una parte molto più ampia della libreria Netflix.

Come abbiamo già trattato in precedenza, la libreria di Netflix (sia film che programmi TV) ora è composta per oltre il 40% da originali. A partire da maggio 2022, quel numero è ora al 47% e si prevede che raggiungerà il 50% nell’agosto 2022 secondo i nostri parametri.

Sul fronte del cinema, quel numero non è così drastico. All’inizio di maggio 2022 poco più del 30% della libreria di film Netflix è composta da Netflix Originals.

Quindi quanti film originali Netflix ci sono? Al 5 maggio, contiamo che ci sono 917 film originali Netflix (questo esclude i documentari e gli speciali stand-up – il nostro elenco di film principale li include) con quel numero che probabilmente raggiungerà 1.000 entro la fine del 2022. Secondo i dati di VarietyInsight e IMDbPro , ci sono oltre 350 film originali Netflix in sviluppo, in produzione o in attesa di uscita su Netflix nel 2022 e oltre (molti dei quali trattiamo nell’anteprima del film principale)

Netflix ha principalmente film più recenti o film più vecchi?

Una delle critiche frequenti che riceve Netflix è che dipende dai film più vecchi per rifornire la sua libreria. Secondo le nostre statistiche, questo è impreciso. In effetti, la maggior parte dei film su Netflix proveniva dagli anni 2010 con il secondo negli anni 2020, il che è sorprendente dato che siamo solo a due anni dall’inizio del decennio.

Ecco come i film nella libreria di film di Netflix si suddividono per decennio:

Qual è il peggio su Netflix in questo momento?

Usando i punteggi di IMDb, possiamo dirti qual è il peggior film attualmente su Netflix (probabilmente ne faremo un elenco più ampio in un secondo momento) e attualmente, con solo un 1,5 su IMDb, quello del 2016 Antenne è considerato il peggior film attualmente disponibile.

In termini di peggior film originale Netflix, quel riconoscimento spetta attualmente al film italiano del 2019, L’applicazione che detiene solo un 2.7 su IMDb.

La qualità dei film è peggiorata su Netflix? Questa è una domanda davvero difficile a cui rispondere, ma in base alla media dei punteggi IMDb (ove disponibile) sia la libreria di maggio 2015 che quella di maggio 2022 ha una media di circa 6 su IMDb secondo i nostri dati.

Da dove Netflix prende i suoi film?

Oltre a commissionare e acquisire film da mettere sotto l’ombrello Netflix Original, concede in licenza anche molti film da distributori di terze parti. Come abbiamo già accennato, questi tocchi di film con licenza non sono così fluidi come una volta, ma da dove Netflix prende i suoi nuovi film?

La Warner Brothers rimane il più grande licenziatario di film a Netflix secondo la nostra prima analisi del mese nel 2022. Il 1° aprile, ad esempio, ha fornito 23 film a Netflix mentre la Universal ne ha forniti 8.

Con la Warner Brothers ora concentrata esclusivamente su HBO Max, quel tocco alla fine verrà interrotto completamente? Ciò è stato segnalato da Jason Kilar in un Tweet nel gennaio 2021 in cui rispondeva perché Netflix riceve ancora alcuni dei più grandi film della Warner Brothers dicendo:

“Era una funzione di qualcosa fatto anni fa quando (quello che allora si chiamava) Time Warner non aveva il diretto al consumatore come priorità assoluta. Questo è cambiato. Man mano che questi accordi di licenza si esauriscono ogni mese, vedrai i titoli fluire su HBO Max. Gossip Girl questo mese, per esempio.

Un bottino abbastanza decente per Netflix USA per il 1° aprile: https://t.co/MqtCNJS1FS Ecco come si scompone per distributore: – Warner Brothers: 23– Universal: 8– Altro (Lionsgate): 8– Netflix: 6– Sony: 5– Paramount: 4– STX: 2 — Kasey Moore (@kasey__moore) 1 aprile 2022

Sony è anche una delle società chiave ancora attivamente concesse in licenza a Netflix con i loro film più vecchi.

Netflix USA continua inoltre a concedere in licenza film di Universal, Lionsgate, Paramount, STX, Vertical e altri distributori più piccoli. Netflix in particolare non concede più in licenza i film Disney (ha perso i diritti della prima finestra nel 2020 e tutti i contenuti della libreria molto prima di allora) e raramente concede in licenza i film della 20th Century Fox.

Naturalmente, nella maggior parte di questi casi, questi distributori hanno i propri servizi di streaming da alimentare. Inoltre, ci sono molti più acquirenti sul mercato per i diritti di streaming, quindi, quando arrivano i diritti sui film, sono molto richiesti.

A partire dal 2022, Netflix ha invertito la rotta dal non rinnovare gli accordi della prima finestra a nuovi accordi annunciati pubblicamente con Sony e Universal. I primi vedranno sia la loro animazione che la loro suite live-action su Netflix per l’intera prima finestra. In quest’ultimo, vedremo i loro film d’animazione arrivare per parte della prima finestra e live-action tra circa 4 anni. In entrambi i casi, hanno annunciato che alcuni titoli della libreria (usciti nelle sale prima del 2022) arriveranno su Netflix.

Grazie ai nostri amici di NewonNetflix.info per aver aiutato con questo articolo.