La quinta stagione di Virgin River non avrà un salto temporale (secondo lo showrunner)

Dopo il binge-watching fiume vergine stagione 4, i fan ora guardano avanti fiume vergine stagione 5, e ci sono già così tante buone notizie per la quinta stagione. Non solo le riprese della stagione sono iniziate, ma c’è un nuovo capo dietro le quinte che sta spargendo prese in giro.

greco e Inseguendo la vita il creatore Patrick Sean Smith assumerà le funzioni di showrunner per Sue Tenney fiume vergine stagione 5. Smith è stato anche scrittore e produttore esecutivo della serie limitata Netflix nominata agli Emmy di Dolly Parton Corde del cuore.

Nella ricaduta della stagione 4 e sul precipizio di fiume vergine stagione 5, Smith ha incontrato TV Line sulle sue intenzioni per i personaggi che vanno avanti e se il dramma romantico dal ritmo lento sarebbe saltato avanti nel tempo. Ecco cosa aveva da dire!

Spoiler avanti da fiume vergine stagione 4.

La quinta stagione di Virgin River avrà un salto temporale?

Se ti stai chiedendo se fiume vergine la stagione 5 andrà avanti velocemente dopo la sbalorditiva ammissione di Charmaine che Jack non è il padre dei suoi gemelli nel finale della stagione 4, non ti preoccupare. Stiamo tornando nel vivo della questione quando la serie Netflix di successo torna con nuovi episodi.

Smith dice a TV Line che la stagione 4 riprenderà da dove era stata interrotta, assicurando che non ci sarà un salto temporale tra il finale della stagione 4 e la premiere della stagione 5. Tuttavia, non ha menzionato nulla di un potenziale salto temporale più avanti nella stagione di 12 episodi, che potrebbe potenzialmente accelerare la gravidanza di Mel.

Attualmente, Smith ha escluso la possibilità di accelerare il tempo tra le stagioni, ma saltare una testa di alcune settimane (o mesi) potrebbe essere vantaggioso per la serie. Per quanto i fan adorino i personaggi e la trama, la serie si è svolta solo in pochi mesi in quattro stagioni. Un salto temporale potrebbe dare nuova vita a determinate trame.

Ma dobbiamo confidare che il nuovo showrunne sappia cosa è meglio e abbiamo tutta la fiducia in lui. Anche se Patrick Sean Smith è nuovo fiume vergine ed ereditato una serie con molti personaggi e questioni in sospeso, siamo decisamente in buone mani. Sa un paio di cose sui grandi cast, sui triangoli amorosi e sulla trama di storie che creano dipendenza. (Destra, greco fan?!)

Pensi che dovrebbe esserci un salto temporale? fiume vergine stagione 5? Audio disattivato nei commenti!