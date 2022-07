La quinta stagione di Virgin River non arriverà su Netflix nel 2022

fiume vergine. (Da sinistra a destra) Martin Henderson nei panni di Jack Sheridan, Alexandra Breckenridge nei panni di Mel Monroe nell’episodio 412 di Virgin River. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Il finale di Grey Man ha spiegato: la cospirazione è stata rivelata? di Alessandria Ingham

A seguito del rilascio di fiume vergine stagione 4 il 20 luglio, i fan sono già impazienti per il rilascio di fiume vergine stagione 5, e comprensibilmente.

La quarta stagione del dramma romantico di Netflix si è conclusa con una serie di cliffhanger che ci hanno lasciato sbalorditi e a bocca aperta. La scena finale della stagione, in particolare, è quella che promette di sconvolgere il mondo di Mel e Jack la prossima stagione e stiamo ancora elaborando la scioccante bomba lanciata su di noi.

La buona notizia è che fiume vergine la stagione 5 sta arrivando su Netflix. La cattiva notizia è che i fan non dovrebbero aspettarsi la quinta stagione di fiume vergine per arrivare in qualsiasi momento nel 2022.

Quando potrebbe uscire la stagione 5 di Virgin River su Netflix?

Mentre ci piacerebbe vedere la quinta stagione di fiume vergine in arrivo nel 2022, fiume vergine la stagione 5 non dovrebbe arrivare su Netflix fino al 2023. Più specificamente, prevediamo che la quinta stagione arriverà a luglio 2023.

Sebbene fiume vergine ha iniziato la sua corsa come una serie autunnale con le prime due stagioni in uscita a novembre, Netflix ha riscontrato molto successo nel rilasciare nuove stagioni della serie a luglio.

Dato il forte pubblico che lo spettacolo ha goduto a luglio, non possiamo vedere Netflix scuotere le cose e ritardare l’uscita dello spettacolo. Inoltre, non li vediamo abbandonare la stagione prima di luglio, il che potrebbe metterla in conflitto con altri drammi romantici di Netflix.

Poiché Netflix tende a non confermare le date di uscita fino a quando non è più vicino al ritorno di uno spettacolo, è improbabile fiume vergine la stagione 5 riceverà una data di uscita prima della fine del 2022. Tuttavia, non appena verranno annunciate notizie, saremo sicuri di farvelo sapere!

fiume vergine la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.