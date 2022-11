La quinta stagione di Virgin River assaporerà, non affretterà il fidanzamento di Mel e Jack

Le campane nuziali sono nell’aria per Mel e Jack! La coppia in attesa ha finalmente ufficializzato il fidanzamento fiume vergine stagione 4 quando Jack si è inginocchiato e ha proposto. Naturalmente, Mel ha detto di sì, e i futuri genitori riusciranno sicuramente a pianificare il loro grande giorno fiume vergine stagione 5.

Jack aveva già tentato di porre la grande domanda a Mel nel fiume vergine finale della terza stagione, ma in quel momento aveva notizie più importanti da dare a Jack. Come sappiamo ora, Mel doveva dire a Jack che è incinta e non è sicura che sia lui il padre o se è Marco.

fiume vergine la stagione 4 ha affrontato l’ansia della coppia per i genitori del bambino. Sebbene Jack abbia assicurato a Mel che avrebbe cresciuto il bambino come suo in ogni caso e non aveva bisogno di saperlo con certezza, un’incombente causa legale della sua ex suocera ha sollevato la questione.

Tutto è bene quel che finisce bene perché Jack è il padre della bambina che rimbalza. Ma Mel e Jack trasformeranno la loro eccitazione per la loro bambina in felicità coniugale? Lo showrunner ha condiviso nuovi aggiornamenti su cosa accadrà per Mel e Jack in fiume vergine stagione 5.

Mel e Jack si sposeranno nella quinta stagione di Virgin River?

Mentre Mel e Jack sono fidanzati per sposarsi, sembra che non si stiano precipitando lungo il corridoio fiume vergine stagione 5. Secondo lo showrunner Patrick Sean Smith, Mel e Jack prenderanno le cose con calma (la specialità di questo show) e si rallegreranno del loro fidanzamento.

Ecco cosa ha detto Smith a TV Line sulle imminenti nozze della coppia:

“Mel e Jack sono una coppia così epica che vuoi davvero assaporare le cose il più possibile. Non vogliamo che le cose sembrino bloccate, ma vogliamo anche divertirci [their engagement] finché possiamo. Quindi ci muoviamo a quel ritmo con tutte le cose che hanno davanti a loro, anticipando [a wedding] lungo la strada.”

Con così tanto nei loro piatti in questi giorni, Mel e Jack sembrano vivere il momento, e diciamo solo che se lo meritano. Tuttavia, Alexandra Breckenridge ha precedentemente preso in giro la stagione 5 diventerà piuttosto pesante, il che ci rende un po’ preoccupati. Ma speriamo che riescano a superare qualunque cosa accada.

Resta sintonizzato per saperne di più fiume vergine notizie e aggiornamenti sulla stagione 5 da Netflix Life!