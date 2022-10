La quinta stagione di The Crown non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Siamo certamente pronti per tuffarci negli anni ’90 e nei guai che hanno portato alla famiglia reale. Quando La corona la stagione 5 arriva su Netflix?

Con l’inizio dell’autunno, sappiamo che è probabile che alcuni dei nostri programmi preferiti torneranno. La corona è uno degli spettacoli che stiamo cercando. Non è nella lista degli arrivi su Netflix ad ottobre, ma non ce lo aspettavamo. Sapevamo già che Netflix stava pianificando una data di uscita per novembre.

Poco dopo il rilascio dell’elenco di ottobre, Netflix ha finalmente confermato La corona data di uscita della stagione 5. Adesso non c’è molto da aspettare per la stagione.

Quando arriverà la quinta stagione di The Crown su Netflix?

Durante TUDUM, Netflix ha confermato le date di uscita di alcuni spettacoli di novembre e La corona era uno di loro. Avremo la serie mercoledì 9 novembre.

Questo è un giorno diverso dal solito per Netflix Originals. Siamo abituati alle versioni del venerdì e le versioni del mercoledì sono un po’ fastidiose. Stanno accadendo il più delle volte, anche adesso. Non ci resta che guardare L’ultimo regno e Locke e chiave recentemente.

Questo di solito sarebbe un segnale preoccupante. Le persone non tendono a fare abbuffate durante la settimana. La buona notizia è che sappiamo già che la sesta stagione è in arrivo e che la produzione è iniziata. Si è presa una pausa dopo la morte della regina Elisabetta, ma ora dovrebbe essere di nuovo operativa.

Ci sono alcuni eventi importanti degli anni ’90 da coprire in questa stagione. Uno di questi è John Major contro Tony Blair. È tempo per un nuovo Primo Ministro e la Regina Elisabetta dovrà incontrare un leader laburista per la prima volta in un paio di decenni.

Naturalmente, la trama più importante riguarda Diana, la Principessa del Galles. Avremo il suo divorzio dal principe Carlo e poi la sua prematura morte nel 1997.

La corona la stagione 5 arriverà su Netflix mercoledì 9 novembre.