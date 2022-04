La quinta stagione di The Crown non arriverà su Netflix a maggio 2022

Siamo tutti pronti per vedere il nuovo cast assumere i ruoli in La corona stagione 5. L’attesa continua, poiché non arriverà a maggio 2022.

Non ci piacerebbe altro che dire “sorpresa, La corona la stagione 5 arriverà prima del previsto. Purtroppo non è così. L’elenco delle uscite di Netflix a maggio è uscito e questa serie non è da nessuna parte.

Naturalmente, non ci aspettavamo di vederlo da nessuna parte nell’elenco. Non ci ha impedito di guardare attraverso solo per vedere se c’era una sorta di miracolo o cambio di programma. Abbiamo ancora un’attesa tra le mani e sappiamo all’incirca quanto durerà quell’attesa.

Quando arriverà la quinta stagione di The Crown su Netflix?

Netflix ha annunciato che la quinta stagione arriverà a novembre 2022. Questo è esattamente quello che ci aspettavamo molto prima dell’annuncio. Le prime due stagioni sono cadute alla fine dei rispettivi anni e poi lo spettacolo si è preso un anno di pausa prima di pubblicare le due stagioni successive alla fine dei rispettivi anni. Perché rompere questo schema quando non è necessario?

L’obiettivo per i produttori, tuttavia, è la stagione 6. Proprio di recente, Lo sfogo sullo schermo ha condiviso che la serie sta cercando di scegliere una giovane Kate Middleton. La serie aveva precedentemente affermato che non sarebbe andata agli attuali reali. Dopotutto, quando si tratta di scegliere Megan Markle, può interpretare se stessa?

Si parla anche di fare una serie prequel. Questo riguarderà la politica prima della seconda guerra mondiale, ovvero il padre di Elisabetta, re Giorgio VI, o coprirà il regno della regina Vittoria. Considerando le molte volte che il regno della regina Vittoria è stato coperto, forse Giorgio VI e l’abdicazione di Edoardo VIII sarebbero qualcosa di leggermente diverso.

Resta sintonizzato per gli ultimi aggiornamenti su La corona stagione 5 su Netflix.