La quinta stagione di Stranger Things non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

È passato quasi un mese da allora Cose più strane la stagione 4 parte 2 è uscita su Netflix e penso che nessuno di noi abbia ancora finito il finale del lungometraggio! Abbiamo concluso con un ottimo cliffhanger. Gli eroi di Hawkins avranno sicuramente il loro lavoro da fare quando Cose più strane esce la quinta stagione.

A febbraio, Netflix ha annunciato che lo spettacolo è stato rinnovato e che la stagione 5 sarebbe stata l’ultima delle serie più popolari del servizio di streaming. Sarà così difficile dire addio. Ma sto risparmiando le mie lacrime per dopo. Dopotutto, con l’attesa di quasi tre anni tra le stagioni 3 e 4, abbiamo del tempo per accettare questa realtà. Ma davvero, di cosa faremo a meno Cose più strane nelle nostre vite?

Sfortunatamente, la quinta stagione non arriverà nell’agosto 2022. Quindi, quando possiamo aspettarci di vedere l’ultima stagione?

Aggiornamenti sulla data di uscita della quinta stagione di Stranger Things

Al momento, non abbiamo una data di uscita ufficiale. Le riprese della quinta stagione non sono ancora iniziate. Anche se durante la pandemia, i Duffer Brothers sono rimasti occupati e hanno creato uno schema per l’ultima stagione. Quindi sanno come vogliono che il successo di Netflix finisca.

Il piano iniziale dei creatori era di filmare la quarta e la quinta stagione una dopo l’altra, tuttavia la pandemia ha fatto fallire quei piani. Ciò avrebbe reso la nostra attesa per l’ultima stagione molto più breve. E quei bambini continuano a diventare sempre più alti! Non possono davvero permettersi di aspettare altri tre anni per la prossima stagione.

Tuttavia i Duffers hanno assicurato ai fan che l’attesa per la stagione 5 non sarà così lunga. Anche se ciò non significa che non ci vorrà almeno un anno prima che la nostra serie di fantascienza preferita torni. Direi che a seconda di quando le riprese riprenderanno, Cose più strane non tornerà fino alla fine del 2023 o prima o poi nel 2024.

Resta sintonizzato per saperne di più Cose più strane notizie e aggiornamenti sulla stagione 5 da Netflix Life!

Tutte e quattro le stagioni di Cose più strane sono in streaming su Netflix.