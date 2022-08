La quinta stagione di Stranger Things non arriverà su Netflix a settembre 2022

Dopo una lunga attesa Cose più strane per tornare su Netflix, la serie di fantascienza di successo è finalmente arrivata sui nostri schermi a maggio 2022 con la stagione 4 volume 1 e luglio con la stagione 4 volume 2. Lo spettacolo dei fratelli Duffer ha regnato sovrano nella top 10 di Netflix per diverse settimane, con molte abbuffate l’epica ed emotivamente devastante quarta stagione nel momento in cui è uscita, quindi non sorprende che i fan ne abbiano già fame Cose più strane stagione 5.

E mentre i fan possono trarre conforto dal fatto che la produzione della quinta e ultima stagione è in pieno svolgimento, se speravi di vedere presto i nuovi episodi della serie di fantascienza, rimarrai profondamente deluso nell’apprendere che Cose più strane la stagione 5 non arriverà su Netflix a settembre 2022.

Quindi, quando potremmo vedere il ritorno di Eleven (Millie Bobby Brown) e il resto della gang di Upside Down? Abbiamo una linea temporale approssimativa!

Stranger Things 5 ​​stagione ha una data di uscita?

Purtroppo, in questo momento Cose più strane la stagione 5 non ha una data di uscita ufficiale di Netflix, ma ciò è probabilmente dovuto al fatto che la produzione dell’ultima stagione è ancora agli inizi. Tuttavia, potremmo ancora essere in grado di offrirti una previsione su quando potremmo vedere i nuovi episodi.

All’inizio di agosto 2022, i Duffer Brothers hanno confermato di aver iniziato a scrivere la stagione 5. E in un profilo con GQ britannico, David Harbour, che interpreta Jim Hopper nello show, ha affermato che le riprese inizieranno ad un certo punto nel 2023 Ha anche predetto che lo spettacolo sarebbe tornato a metà del 2024. Anche se non ha specificato esattamente quando inizieranno le riprese, speriamo di non dover aspettare altri tre anni prima che la stagione 5 arrivi sui nostri schermi. In un’intervista a Variety, i fratelli Duffer hanno anche commentato:

“Non trattenerci, ma questa volta il divario dovrebbe essere un po’ più breve, dato che abbiamo già uno schema iniziale e non possiamo immaginare che ci saranno altri sei mesi di pausa forzata”.

Ovviamente, per uno spettacolo come questo, la post-produzione richiederà molto più tempo per essere completata, poiché gli effetti visivi dello spettacolo sono fuori dal mondo. Quindi, con tutto questo in mente, crediamo che al più presto lo otterremo Cose più strane stagione 5 nell’estate 2024. Certo, potremmo sbagliarci, quindi vi invitiamo a prendere questa previsione con le pinze. Siamo sicuri che una volta che lo show di fantascienza inizierà le riprese, avremo un’idea molto più chiara di quando aspettarci la sua uscita. Quindi, nel frattempo, resta sintonizzato per ulteriori informazioni Cose più strane aggiornamenti della quinta stagione.