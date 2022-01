La quinta stagione di Outlander non arriverà su Netflix a gennaio 2022

Netflix ha pubblicato l’elenco completo dei film e dei programmi Netflix in arrivo a gennaio 2022 e uno spettacolo popolare che i fan hanno atteso pazientemente di essere rilasciato sullo streamer è straniero stagione 5. Purtroppo, il titolo non è stato incluso nell’elenco, ma abbiamo una buona idea del perché non arriverà questo mese e quando arriverà.

straniero la stagione 5 è stata presentata in anteprima su Starz nel 2020 e noi Netflix Lifers non abbiamo ancora ricevuto l’ultima stagione su Netflix. Questo potrebbe essere uno shock per alcuni, ma se sei un appassionato straniero fan e di solito guarda le nuove stagioni quando arrivano su Netflix, sapresti che c’è un modello di rilascio per questo spettacolo.

In genere, nuove stagioni di straniero arrivano sullo streamer due anni dopo la loro ultima trasmissione su Starz. Questo può essere frustrante perché ti fa sentire fuori dal giro. Mentre tutti hanno visto la nuova stagione nel 2020, devi aspettare molto più tardi. Ma la buona notizia è che l’attesa straniero la stagione 5 finirà presto.

Preparati a segnare i tuoi calendari perché ecco quando straniero la stagione 5 arriverà su Netflix!

Quando arriverà la quinta stagione di Outlander su Netflix?

Ricordi quando abbiamo detto che le nuove stagioni della serie drammatica storica arrivano su Netflix due anni dopo la loro ultima trasmissione su Starz? Bene, saranno due anni a maggio 2022. Il finale di stagione della quinta stagione è andato in onda il 10 maggio 2020. Quindi, dopo aver fatto i nostri calcoli, due anni dopo sarebbe maggio 2022. Per essere più precisi, 10 maggio 2022. Tuttavia , non siamo sicuri se la quinta stagione arriverà il 10 maggio, ma dovrebbe sicuramente arrivare a maggio.

Sebbene Netflix non abbia annunciato il straniero ancora la data di uscita della stagione 5, ci aspettiamo ancora che l’ultima stagione arrivi a maggio in base alle versioni della stagione precedente. Ciò significa che abbiamo quattro mesi prima che la quinta stagione arrivi su Netflix. Nel frattempo, puoi rivedere le stagioni 1-4 su Netflix per prepararti alla quinta stagione.

Non appena Netflix annuncerà la data di uscita ufficiale, sarai il primo a saperlo. Quindi resta sintonizzato su Netflix Life per nuovi aggiornamenti su straniero stagione 5! Inoltre, se sei abbonato a Starz, assicurati di dare un’occhiata straniero stagione 6 quando debutterà il 6 marzo 2022.