La quinta stagione di Elite non arriverà su Netflix a gennaio 2022

Il thriller per adolescenti spagnolo, Elite è senza dubbio uno degli spettacoli originali di alta qualità di Netflix! Dopo il finale brutale e mortale della stagione 4, non sorprende che molti siano affamati del prossimo capitolo del film drammatico adolescenziale altamente avvincente.

Se speravi di ricongiungerti con il tuo preferito Elite personaggi, poi, purtroppo, dovrai aspettare ancora un po’, come Elite stagione 5 non uscirà su Netflix a gennaio 2022, ma ecco tutto quello che sappiamo sul prossimo capitolo e la sua data di uscita.

Elite stagione 5 sta accadendo?

Sì! La quinta stagione è stata confermata ben prima dell’uscita della quarta stagione da parte di Netflix. Inoltre, Netflix ha anche confermato di avere il via libera Elite anche per la sesta stagione. Per tutto dicembre, Netflix ha anche rilasciato tre nuove puntate nello spin off a tema natalizio, Racconti d’élite. Quindi, se non li hai visti, assicurati di dare un’occhiata anche a loro!

Data di uscita della quinta stagione di Elite

Mentre Elite stagione 5 dovrebbe essere rilasciato nel 2022, una data di uscita ufficiale per la popolare serie non è stata ancora annunciata da Netflix. Quindi in questo momento possiamo solo offrire una previsione su quando potremmo potenzialmente vedere il film drammatico per adolescenti in lingua spagnola tornare su Netflix.

Dato che Elite stagione 5 le riprese sono iniziate alla fine di febbraio 2021, secondo IMDb, è lecito ritenere che avremo i nuovi episodi del thriller abbastanza presto, forse anche già a marzo 2022. Inutile dire che questa è solo la nostra previsione, basata sulla nostra opinione e potremmo sbagliarci completamente su questo, ma considerando che è passato un anno intero dall’inizio della produzione potremmo non essere troppo lontani.

Nuovi personaggi nella quinta stagione di Elite

Netflix potrebbe non aver fornito molti dettagli sulla trama o sulla data di uscita della quinta stagione, ma ha rivelato che tre nuovi membri del cast si uniranno Elite stagione 5.

L’attrice argentina Valentina Zenere, l’attore brasiliano André Lamoglia e l’attore francese Adam Nourou sono tutti pronti per entrare nell’entusiasmante mondo dell’Elite nei panni rispettivamente di Sofia, Gonzalo ed Eric.

Tuttavia, Netflix non ha ancora rivelato alcuna informazione sui loro personaggi.

Resta sintonizzato per il futuro Elite notizie e aggiornamenti da Netflix Life!