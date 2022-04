La quinta stagione di Dynasty non arriverà su Netflix a maggio 2022

Dynasty — “Dedicare tutta la sua energia all’odio” — Numero immagine: DYN506_0099r — Nella foto (L – R): Rafael de la Fuente nei panni di Sammy Jo Jones — Foto: The CW — ? 2022 The CW Network, LLC. Tutti i diritti riservati.

Se c’è uno spettacolo in televisione che è tranquillamente uno dei migliori attualmente in corso, quello spettacolo sarebbe quello di The CW Dinastia. Qualsiasi cosa tu abbia sentito in senso contrario è semplicemente sbagliata. Dinastia la quinta stagione è stata una delle stagioni più eccitanti e folli della soap opera.

La quinta stagione della serie di successo è stata presentata per la prima volta con una speciale premiere festiva di due ore nel dicembre 2021, che ha legato il cliffhanger della quarta stagione (Fallon viene colpito!) In un luccicante fiocco di Natale. Non è stato così semplice per il matrimonio di Fallon e Liam, però.

Dinastia la stagione 5 è tornata con nuovi episodi a marzo 2022 e la stagione conterrà ancora una volta un ordine per l’intera stagione di 22 episodi, uno dei più grandi ordini attualmente in televisione. Ma i fan aspetteranno ancora un po’ per guardare gli ultimi episodi su Netflix.

Purtroppo, Dinastia la stagione 5 non è stata inclusa nell’elenco completo di Netflix di nuovi film e spettacoli in arrivo a maggio 2022, ma l’abbiamo visto in arrivo poiché lo spettacolo sta ancora trasmettendo nuovi episodi su The CW. Ma ecco la stima della data di uscita di Netflix per Dinastia.

Aggiornamenti sulla versione Netflix della quinta stagione di Dynasty

Proprio adesso, Dinastia si prevede che la stagione 5 andrà in onda almeno per la maggior parte dell’estate. La serie andrà in onda l’episodio 9 della quinta stagione il 29 aprile, che lascia altri 13 episodi. Tredici settimane dal 29 aprile ci porterebbero all’episodio 22 in onda il 29 luglio.

Ovviamente, partendo dal presupposto che The CW andrà in onda per il resto della stagione ininterrottamente senza mini-pause o speciali trasmissioni di due ore. In tal caso, la stagione potrebbe terminare prima a luglio o arrivare all’inizio di agosto.

Storicamente, gli spettacoli di The CW che chiamano ancora Netflix la loro casa di streaming rilasciano nuove stagioni sullo streamer otto giorni dopo le loro trasmissioni televisive. Quanto a Dinastia stagione 5, aspettati che gli ultimi episodi inizino in streaming in tutto il mondo tra la fine di luglio o l’inizio di agosto 2022.

Resta sintonizzato per saperne di più Dinastia notizie e aggiornamenti sulla stagione 5 da Netflix Life e ascolta il podcast The CW Spiral per ulteriori notizie e recensioni su CW!