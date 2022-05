La quinta stagione di Dynasty non arriverà su Netflix a giugno 2022

Se sei un fan di Dinastia, allora hai sentito la sfortunata notizia: The CW ha cancellato la serie dopo cinque stagioni. Ciò significa, la corrente Dinastia la quinta stagione sarà l’ultima stagione della serie. Ma saremo in grado di guardare tutte e cinque le stagioni su Netflix entro la fine dell’estate.

La lunga soap opera in prima serata è stata una delle nove serie che sono state purtroppo cancellate da The CW a causa di cambiamenti dietro le quinte sia della rete che delle due società di produzione che forniscono i contenuti della rete (Warner Bros. e CBS/Paramount) .

Sebbene i fan di queste serie abbiano commissionato campagne per Netflix o altri streamer per salvare i loro programmi preferiti per più stagioni o per un film conclusivo, le possibilità sono improbabili. Ma non sono tutte cattive notizie! Dinastia la stagione 5 ha ancora molti episodi in onda quest’estate fino a quello che sarà sicuramente uno stravagante finale di serie.

Dinastia la stagione 5 non sarà pubblicata su Netflix a giugno 2022, ma le ultime stagioni di Ammaliato e Eredità sarà. Tuttavia, Dinastia i fan hanno ancora il centesimo episodio in attesa di giugno e, più avanti quest’estate, l’episodio finale concluderà la serie.

Quando è il centesimo episodio della dinastia?

Il centesimo episodio di Dinastia andrà in onda venerdì 3 giugno alle 9/8c su The CW. Si dice che ci sarà un matrimonio importante in questo episodio, e con Alexis e Dex che si fidanzano, è più che probabile che Alexis festeggerà il suo terzo matrimonio.

Dinastia L’episodio 14 della quinta stagione segna il centesimo episodio della serie ed è intitolato “Vicious Vendetta”. Non è esattamente quello di cui ti immagineresti il ​​titolo Dinastia’Sarebbe il centesimo episodio?

Aggiornamenti sulla versione Netflix della quinta stagione di Dynasty

Come la maggior parte dei fan di The CW sa, le nuove stagioni delle serie della rete arrivano su Netflix otto giorni dopo i loro finali televisivi. Essendo così, Dinastia la stagione 5 arriverà su Netflix una settimana e un giorno dopo il finale della serie, che ora sembra arrivare ad agosto.

TV Line ha riportato la notizia di Buffy l’ammazzavampiri e Angelo icona Il ruolo da protagonista di Charisma Carpenter nella stagione 5. Carpenter debutterà come l’ex babysitter di Fallon Heather nell’episodio 17, in onda l’8 luglio. Dato che l’episodio 14 va in onda il 3 giugno e l’episodio 17 va in onda l’8 luglio, ci sono almeno settimane di riposo tra quegli episodi .

Se Dinastia la stagione 5 va in onda ininterrottamente dall’8 luglio in poi, l’episodio 22 – il finale della serie – potrebbe andare in onda il 12 agosto. La CW potrebbe anche optare per un finale della serie di due ore in onda il 5 agosto, ma queste sono solo previsioni. La serie potrebbe concludersi più tardi delle nostre previsioni, ma questo è tutto per dire che la stagione 5 inizierà in streaming su Netflix ad agosto 2022.

Resta sintonizzato per saperne di più Dinastia aggiornamenti da Netflix Life!