La quinta stagione di Dynasty non arriverà su Netflix a febbraio 2022

Se sei come noi, sei un grande fan della soap opera in prima serata di The CW Dinastia e non vedo l’ora che tornino i nuovi episodi. Dinastia la stagione 5 tornerà a marzo 2022, ma i fan internazionali e coloro che cercano di abbuffarsi per l’intera stagione dovranno aspettare ancora un po’.

Seguendo il Dinastia finale della stagione 4 nell’ottobre 2021, la serie è tornata rapidamente poco prima delle vacanze di dicembre 2021 con la premiere della quinta stagione. Gli episodi consecutivi si sono svolti intorno a Natale mentre la famiglia Carrington attendeva il destino di Fallon.

Dinastia la stagione 5 tornerà nella sua fascia oraria del venerdì sera con un nuovissimo episodio l’11 marzo. La stagione sarà composta da 22 episodi, che sembra essere uno dei più grandi ordini di episodi sulla rete accanto a Riverdale stagione 6, anch’essa in esecuzione per 22 episodi.

Purtroppo, Dinastia la stagione 5 non arriverà su Netflix a febbraio 2022. L’elenco completo dei nuovi film e spettacoli in uscita a febbraio includeva molti fantastici titoli, ma Dinastia non sarà uno degli spettacoli che cadranno in una nuova stagione.

Aggiornamenti sulla versione Netflix della quinta stagione di Dynasty

Come precedentemente menzionato, Dinastia la stagione 5 ritorna con nuovi episodi venerdì 11 marzo e durerà per altri 20 episodi. Naturalmente, sono almeno altre 20 settimane che lo show sarà su The CW fino al suo finale di stagione.

Salvo settimane di riposo o eventi aggiuntivi di due ore, la quinta stagione di Dinastia dovrebbe concludersi a giugno 2022. Prevediamo che vedremo la stagione 5 in streaming su Netflix a giugno, anche se la data potrebbe spostarsi in entrambe le direzioni.

Nuove stagioni di Dinastia streaming su Netflix otto giorni dopo i loro finali televisivi. Certo, la stagione 4 è arrivata un po’ più tardi rispetto a quel periodo di tempo tradizionale, ma speriamo che non ci siano ritardi con l’uscita in streaming della stagione 5.

Assicurati di guardare Dinastia stagione 1-4 su Netflix e non perderti i nuovi episodi della stagione 5 a marzo. Resta sintonizzato per saperne di più Dinastia notizie e aggiornamenti sulla stagione 5 da Netflix Life!