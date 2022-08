La quinta stagione di Dynasty arriverà su Netflix a settembre 2022

Per l’ultima volta, una nuova stagione di The CW Dinastia uscirà su Netflix a settembre. La rete ha cancellato la soap opera dopo cinque stagioni a maggio, realizzando Dinastia stagione 5 l’ultima stagione della serie sottovalutata e preferita dai fan.

Nella quinta stagione di Dinastia, Fallon si riprende da un contatto con la morte e dal potenziale scioglimento del suo matrimonio con Liam. Si tuffa di nuovo nel lavoro e ripara la sua relazione con Liam, che include la ricerca della genitorialità. Ma come tutte le cose Carrington, non sarà facile.

Dinastia la stagione 5 introduce anche un nuovo Carrington perduto da tempo nell’ovile e presenta guest star iconiche come Grant Show’s Posto Melrose la co-protagonista Daphne Zuniga e Buffy l’ammazzavampiri allume Carisma Carpenter. È una stagione da non perdere di uno spettacolo da non perdere.

Ma quando i fan di tutto il mondo possono iniziare a guardare l’ultima stagione su Netflix? Quando gli altri fan potranno rivedere gli episodi finali? Ora che la data del finale della serie è stata fissata su The CW, sappiamo esattamente quando Dinastia la stagione 5 scende su Netflix!

Quando arriverà la quinta stagione di Dynasty su Netflix?

Il finale di serie di Dinastia andrà in onda su The CW Venerdì 16 settembre alle 9/8c. A partire dal 19 agosto, la serie è in una breve pausa, ma gli ultimi tre episodi iniziano la messa in onda il 2 settembre, con la penultima messa in onda il 9 settembre e il finale in onda nella data summenzionata.

Perché sappiamo quando l’episodio finale andrà in onda in televisione, in base all’ormai defunto accordo Netflix con The CW, la stagione arriverà su Netflix otto giorni dopo il finale della serie in onda. Dinastia la stagione 5 sarà pubblicata su Netflix in tutto il mondo Sabato 24 settembre.

Come tutta la sua stagione precedente (tranne la stagione 4), la quinta stagione contiene 22 episodi. Anche se è un numero di episodi molto più lungo che è normale in questi giorni, Dinastia i fan guarderanno sicuramente l’intera stagione in un fine settimana per vedere come tutto finisce.

Non perdere il Dinastia finale di serie su The CW il mese prossimo e tieni la tua lista di controllo pronta per l’arrivo della stagione 5 su Netflix. Guarda le stagioni 1-4 ora su Netflix!