La quinta stagione di Cobra Kai è l’ultima? Il co-creatore anticipa il futuro dello show

*ATTENZIONE: spoiler in vista per Cobra Kai*

Cobra Kai è diventato un fenomeno internazionale da quando è andato in onda per la prima volta nel 2018, in particolare da quando lo spettacolo è passato a Netflix prima della sua terza stagione.

Ora, nel 2022, lo spin-off di Karate Kid è tornato per la sua attesissima quinta stagione che vede Daniel LaRusso collaborare con due dei suoi ex nemici, Johnny Lawrence e Chozen Toguchi, nel tentativo di abbattere il malvagio Terry Silver.

Tuttavia, i fan che sono arrivati ​​​​alla fine dei nuovi episodi si sono chiesti se la stagione 5 di Cobra Kai sarà o meno l’ultima stagione dello show o se ne stanno arrivando altre.

La quinta stagione si conclude con un drammatico cliffhanger

Il piano di Terry Silver di espandere l’impero Cobra Kai attira rapidamente l’attenzione di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence e, nel tentativo di fermare le avances di Silver, reclutano Chozen Toguchi per aiutare a invertire la tendenza.

In uno scontro culminante, Daniel, così come i suoi compagni Miyagi-Do e Eagle Fang sono in grado di sconfiggere Silver mentre Tory espone la sua corruzione dell’arbitro dell’All Valley Tournament, lasciandolo in disgrazia con le sue reclute Cobra Kai e rischiando l’arresto.

Tuttavia, mentre la banda celebra la loro vittoria, gli ultimi momenti dell’episodio 10 confermano che non sono ancora fuori dal bosco poiché si scopre che John Kreese ha simulato la sua morte ed è scappato di prigione ed è deciso a vendicarsi.

Cobra Kai © Netflix | Curtis Bonds Baker

La quinta stagione di Cobra Kai è l’ultima?

No, la stagione 5 di Cobra Kai non sarà l’ultima puntata della serie.

Il co-creatore di Cobra Kai, Jon Hurwitz, ha rivelato in un tweet a luglio che è in arrivo altro dallo spin-off di The Karate Kid e che “il Miyagiverse è tutt’altro che finito”.

Netflix deve ancora dare ufficialmente il via libera alla sesta stagione di Cobra Kai, ma i commenti del co-creatore dello show confermano quasi che la serie continuerà.

I fan guardano avanti alla sesta stagione

Dopo l’uscita della nuova stagione di Cobra Kai, i fan non hanno perso tempo a chiedere una sesta stagione con molti che si sono rivolti ai social media per esprimere i loro pensieri.

Un fan su Twitter ha scritto: “Non posso credere di aver guardato la stagione 5 di Cobra Kai in un giorno e ancora una volta sto aspettando con impazienza la stagione 6”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Ho bisogno che gli sceneggiatori della quinta stagione di Cobra Kai tornino in loro [writers’] camere per la stagione 6 immediatamente.”

“Il finale di stagione è stato l’episodio più folle dell’intero show”, ha detto questo fan. “Spero davvero che finiscano con la sesta stagione.”

Questo utente di Twitter è stato pieno di lodi, dicendo: “Cobra Kai stagione 5 è di gran lunga la migliore. Uno degli unici spettacoli che è migliorato con ogni stagione. Ho pensato che sarebbe stato di cattivo gusto quando è uscita la prima stagione, ma ragazzo mi sbagliavo. Adoro questo spettacolo. Emozionante per la sesta stagione.

Un altro fan ha semplicemente commentato: “Ho bisogno della sesta stagione di Cobra Kai come in questo momento”.

E infine, questo fan ha teorizzato cosa potrebbe comportare la trama della sesta stagione: “Penso che la sesta stagione accadrà perché il bambino di Johnny deve ancora nascere, Kreese è scappato di prigione, voglio dire, Kreese sceglierà sicuramente Johnny e Daniel come vendetta per il nessuna acrobazia di pietà che hanno fatto.

Cobra Kai © Netflix | Curtis Bonds Baker

La quinta stagione di Cobra Kai è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 9 settembre 2022.

In altre notizie, è stata spiegata l’ora di rilascio dell’episodio 4 di House of the Dragon, la data per i fan GOT globali