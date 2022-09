La quinta stagione di “Cobra Kai” dà vita a un’improbabile amicizia e i fan non ne hanno mai abbastanza

Netflix ha finalmente abbandonato il Cobra Kai stagione 5 e i fan non finiranno lo spettacolo in qualunque momento presto. La quinta stagione è più grandiosa, eccitante, elettrizzante e più impressionante di qualsiasi altra puntata precedente. È un’epopea tentacolare che copre brillantemente tutti i personaggi e non solo Johnny Lawrence e Daniel LaRusso.

Ci sono molti momenti nella serie di dieci episodi che lasciano gli spettatori confusi e pazzi. Mentre tutti i personaggi sempre meno ottengono il dovuto, ci sono due ragazzi di nuova generazione che hanno sbalordito i fan con la loro relazione. Scorri verso il basso per sapere che i fan non ne hanno mai abbastanza della cui amicizia Cobra Kai stagione 5.

L’amicizia in erba tra i due ragazzi è legata a Johnny Lawrence nella quinta stagione di Cobra Kai

Cobra Kai La quinta stagione mostra il legame di amicizia tra Robby e Miguel, solo per mandare Twitter in un tracollo. Fin dall’inizio del Cobra Kai, c’è stata un’intensa rivalità tra Robby e Miguel, il che è del tutto comprensibile. Tuttavia, il loro la relazione è cresciuta a passi da gigante nell’ultima stagione.

I due ragazzi ora sono cordiali tra loro e i fan stanno già aspettando momenti commoventi tra i due nelle prossime stagioni. Inoltre, c’è un’altra sorpresa per i fan. L’ultima puntata ha visto Carmen aspetta un bambino con Johnny. Invece di essere seccato dalla notizia di avere un fratellastro, Robby e Miguel hanno accolto la notizia a braccia aperte e sembrava sinceramente felice per i rispettivi genitori.

Ecco come Twitter ha reagito all’amicizia di Robby e Miguel:

ROBBY E MIGUEL SI GUARDANO E POI SORRIDONO AWHHHH IL MIO DUO PREFERITO LI AMO VOGLIO PIANGERE #cobrakai pic.twitter.com/rjuMLcWsJj — e | CK S5 SPOILER (@silevons) 9 settembre 2022

ROBBY E MIGUEL NELLA STESSA SQUADRA E ESSERE AMICI QUESTO È TUTTO QUELLO CHE HO SOGNATO — RAGGIO || Mese di SeungSungLix (@Stray3RachaKids) 9 settembre 2022

TROPPE GRANDI SCENE COME ROBBY E JOHNNY POI ROBBY E MIGUEL POI L’INTERO TEAM MIYAGI-DO E CHOZEN OMGGG — Ardente (@likeoldcardigan) 9 settembre 2022

non vedo l’ora che le modifiche di Robby e Miguel dopo la quinta stagione svengano — SPOILER COBRA KAI S5 (@migueIdiazs) 9 settembre 2022

Non avrei mai saputo che avrei amato così tanto Miguel e Robby insieme @CobraKaiSeries #CobraKai pic.twitter.com/AEo3tmv59V — Mi dispiace di non riuscire a pensare a un nome irie (@Iamjustnotcool) 9 settembre 2022

non robby e miguel fondamentalmente fratelli pic.twitter.com/OIJM7xBSh6 — 𝔏𝔢𝔞𝔥 (muti me) (@sophiarauhIs) 9 settembre 2022

#CobraKaiSeason5 Sono contento che Miguel e Robby stiano bene ora, il fatto che si siano truccati mi ha fatto piangere. — Rayones (@Rayones4444) 9 settembre 2022

Il motivo dell’inimicizia tra Robby e Miguel

Nonostante il binge-watching tutto Cobra Kai stagioni, potresti essere confuso su quale fosse esattamente il motivo dietro la rivalità tra Robby e Miguel. Sam e Johnny sono i due responsabili della complicata relazione tra i due ragazzi.

Miguel era nella percezione che Robby ha rubato il suo interesse amoroso, Sam. C’erano volte in cui Sam preferiva Robby al suo ragazzo, cosa che infastidiva Miguel. Due casi importanti dello stesso sono stati Robby a cena con la famiglia di LaRusso e venire alla festa in spiaggia con Sam come suo partner.

Tuttavia, per Robby, il il rapporto tra Johnny e Miguel è stato un punto di innesco. Johnny ha condiviso uno stretto rapporto con Miguel poiché era la sua ragazza, Il figlio di Carmen. Vedere suo padre avvicinarsi a un altro bambino non andava bene con Robby.

Hai guardato Cobra Kai stagione 5? In caso contrario, vai in streaming subito su Netflix.

