La quinta stagione di Cobra Kai arriverà nel 2022?

Kai di rame è facilmente uno dei migliori programmi Netflix sullo streamer e non c’è dibattito. Puoi semplicemente dare un’occhiata alla lista dei primi 10 per le prove. A partire dall’11 gennaio Cobra Kai la stagione 4 è al primo posto ed è stata presentata per la prima volta il 31 dicembre. La maggior parte delle persone ha già visto la quarta stagione e si chiede se ci sarà un Cobra Kai stagione 5 e quando uscirà. Condividiamo tutto ciò che c’è da sapere sulla quinta stagione, quindi continua a leggere.

Cobra Kai era già uno spettacolo di successo prima di passare da YouTube a Netflix nel 2020, ma sembra che l’ormai originale Netflix sia diventato più popolare tra gli spettatori dopo il trasferimento. Se siamo onesti, non è davvero una sorpresa perché lo spettacolo è ben scritto e ha un cast corale incredibile, inclusi due membri del cast originale di Il bambino del karate, Daniel La Russo e Johnny Lawrence.

Ora che la quarta stagione è uscita, le menti curiose vogliono sapere se vedranno presto altre serie televisive drammatiche. Ecco cosa sappiamo Cobra Kai stagione 5.

Ci sarà una stagione 5 di Cobra Kai?

SÌ! Nell’agosto 2021, in vista dell’uscita della quarta stagione su Netflix, lo streamer ha rinnovato Cobra Kai per una quinta stagione. Questo dovrebbe mostrarti quanto sia popolare questa serie e non sembra che perderà il suo slancio in qualunque momento presto.

Abbiamo altre buone notizie da condividere! Secondo Cobra Kai co-creatore Jon Hurwitz, produzione su Cobra Kai la quinta stagione si è conclusa a dicembre 2021. Quindi la quinta stagione è attualmente in post-produzione. Detto questo, possiamo sicuramente aspettarci di vedere la quinta stagione nel 2022.

Quando uscirà la quinta stagione di Cobra Kai?

Ci aspettiamo che la nuova stagione esca nell’estate 2022. Le riprese sono già terminate e non pensiamo che la quinta stagione richiederà così tanto tempo in post-produzione. Probabilmente ci vorranno sei mesi di post-produzione, il che porterà l’uscita della quinta stagione a giugno o luglio.

Tuttavia, Netflix potrebbe reggere Cobra Kai stagione 5 fino all’autunno 2022 in modo da non rilasciare stagioni troppo vicine tra loro. Netflix in genere spazia le nuove stagioni dei suoi programmi a distanza di un anno, ma potrebbe essere un’attesa più breve poiché la quinta stagione ha già terminato la produzione.

Quando Netflix annuncerà la data di uscita ufficiale, sarai il primo a saperlo. Quindi resta sintonizzato su Netflix Life per tutte le cose Cobra Kai stagione 5! Stagioni 1-4 di Cobra Kai sono in streaming ora solo su Netflix.