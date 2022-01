La quarta stagione di Gabby’s Dollhouse arriverà su Netflix a febbraio 2022

La casa delle bambole di Gabby sta tornando per una quarta stagione e arriverà su Netflix a livello globale il 1 febbraio 2022.

Creata da Traci Paige Johnson e Jennifer Twomey, Gabby’s Dollhouse è una serie animata ibrida presentata da Laila Lockhart Kraner e fa parte della formazione prescolare di Netflix.

La serie ha debuttato per la prima volta nel gennaio 2021 con le stagioni successive in arrivo nell’agosto 2021 e nell’ottobre 2021.

La casa delle bambole di Gabby ha ottenuto buoni risultati nella top 10 di Netflix. A partire dal 6 gennaio 2022, lo spettacolo è apparso nella top 10 dei bambini statunitensi per un totale di 84 giorni. La serie si comporta bene in particolare nei paesi nordici (Danimarca, Svezia e Norvegia), ma è anche apparsa nella top 10 dei bambini per oltre 50 giorni in paesi come Regno Unito, Turchia, Canada e Australia.

Ora, stiamo guardando avanti a una quarta stagione, ora confermata, che uscirà su Netflix a livello globale il 1 febbraio.

Nel primo trailer della stagione 4 pubblicato sul canale Dreamworks Gabby & Friends, si anticipa “Gabby e Gabby Cats sono tornati! Dall’incontro con i cugini cupcake di Cakey a un’avventura safari attraverso la Dollhouse, una nuova scoperta ti aspetta dietro ogni angolo!”

cosa c’è? La casa delle bambole di Gabby futuro oltre la stagione 4? Non è chiaro. Nella maggior parte dei casi, le serie Dreamworks ricevono in genere ordini anticipati da Netflix e la maggior parte delle serie è durata tra le 4 e le 8 stagioni. Purtroppo non riceviamo molto preavviso per gli spettacoli Dreamworks con le nuove stagioni confermate circa un mese prima che vengano finalmente rilasciate.

La serie Dreamworks Animation è tra le ultime dalla società di produzione come parte del suo ampio rapporto iniziato nel 2013. Rima Time Town, Vai, cane. Andare! e Jurassic World Camp Cretaceo sono tra le serie in corso ancora prodotte da Dreamworks per Netflix (Fast & Furious appena concluso con la sua sesta stagione) ma in gran parte Netflix si sta ora concentrando su progetti interni. Dreamworks Animation Television è ora focalizzata principalmente su progetti per Peacock, Hulu e Apple TV+.

Non vedi l’ora che arrivi la quarta stagione di La casa delle bambole di Gabby su Netflix? Fateci sapere nei commenti.