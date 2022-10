La quarta e ultima stagione di Never Have I Ever arriverà su Netflix nel 2023

Torna per la sua quarta e ultima stagione l’incredibile serie comica di Mindy Kaling Io non ho mai. In arrivo nel 2023, teniamo traccia di tutto ciò che devi sapere sull’ultima stagione di Io non ho maiincluso cosa aspettarsi, notizie sul cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Io non ho mai è una serie comica per adulti Netflix Original, creata da Mindy Kaling e Lang Fisher. La serie è vagamente basata sulle esperienze che Kaling ha avuto nella sua giovinezza.

La serie è stata estremamente popolare su Netflix, accumulando oltre 338.000.000 di milioni di ore di visualizzazione in tutto il mondo da quando Netflix ha iniziato a pubblicare le sue statistiche di visualizzazione su base settimanale per le prime dieci liste globali.

Quando è Io non ho mai stagione 4 in arrivo su Netflix?

Netflix deve ancora annunciare una data di uscita per la quarta e ultima stagione di Io non ho mai.

Grazie alle uscite delle precedenti stagioni possiamo speculare sulla data di uscita della stagione 4:

Stagione 1 – 25 aprile 2020

Stagione 2 – 15 luglio 2021

Stagione 3 – 12 agosto 2022

C’è stato un intervallo di quindici mesi tra la prima e la seconda stagione e un intervallo di tredici mesi tra la stagione 2 e la stagione 3. Tuttavia, non ci aspettiamo che l’attesa per la stagione 4 sia così lunga grazie al fatto che le riprese sono ufficialmente terminate la quarta stagione nell’agosto 2022.

Le riprese della stagione 3 si sono concluse a marzo 2022 ed è stata rilasciata nell’agosto 2022. Se la stagione 4 seguirà l’esempio, potremmo vedere la serie tornare già a gennaio 2023.

Quando è stata la quarta e ultima stagione di Io non ho mai girato?

Le riprese della terza stagione sono terminate a marzo 2022 e, dopo una pausa, la produzione della quarta stagione è iniziata. Le riprese sono proseguite fino ad agosto 2022, quando alla fine abbiamo visto un’anteprima del cast nel video qui sopra.

Da cosa aspettarsi Io non ho mai stagione 4?

Il triangolo amoroso rimane ancora tra Devi, Ben e Paxton mentre i due del trio entrano nell’ultimo anno di liceo.

Devi ha sicuramente fatto conoscere i suoi sentimenti per Ben quando si è presentata a casa sua per incassare il suo buono “un boink gratis”. Tuttavia, nonostante il diploma di Paxton al liceo e le intenzioni di frequentare il college in Arizona, potrebbe esserci un ultimo tentativo di riaccendere la relazione con Devi.

Paxton e Ben hanno quasi perso Devi completamente grazie al programma educativo di Devi in ​​California, ma lei ha deciso di restare perché non era ancora pronta a lasciare la casa e dire addio a sua madre, Nalini.

C’è anche l’introduzione di Ethan, un nuovissimo rubacuori nella scuola che catturerà sicuramente gli sguardi di tutte le ragazze, anche

Ci sono molte decisioni che Devi deve prepararsi a prendere, come decidere con quale dei due ragazzi vuole stare, il futuro della sua educazione e il suo rapporto con la sua famiglia e i suoi amici.

Di chi sono i membri del cast di ritorno Io non ho mai?

Per lo meno possiamo aspettarci che i seguenti attori riprendano i loro ruoli Io non ho mai:

Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo di Devi Vishwakumar

Poorna Jagannathan nel ruolo del dottor Nalini Vishwakumar

Richa Moorjani nel ruolo di Kamala Nandiwadal

Darren Barnet nel ruolo di Paxton Hall-Yoshida

Jaren Lewison nel ruolo di Benjamin Gross

John McEnroe nei panni di se stesso

Ramona Young nel ruolo di Eleanor Wong

Lee Rodriguez come Fabiola Torres

Megan Suri nel ruolo di Aneesa Qureshi

Niecy Nash nel ruolo del dottor Jamie Ryan

Benjamin Norris nel ruolo di Trent Harrison

Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Mohan Vishwakumar

Adam Shapiro nel ruolo del signor Shapiro

Confermato di essersi unito al cast di Io non ho mai la stagione 4 è Michael Cimino nei panni di Ethan, il nuovo rubacuori di Sherman Oaks High. Cimino è famoso grazie al suo ruolo di Victor Salazar nella popolare serie originale di Hulu Con affetto, Vittorio.

Qual è il conteggio degli episodi?

La quarta e ultima stagione avrà un totale di dieci episodi.

