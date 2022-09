“La prossima volta, starà meglio..”- Quando Millie Bobby Brown si è arrabbiata con la cantante WAP Cardi B

Tutti sanno che Millie Bobby Brown ha una grande passione per cantando, e lei anche i rap. Ricorda quando ha detto al storia di Cose più strane stagione 1 via canzone rap Su Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon? Bene, ora, se veniamo a sapere che è una fan di Cardi B, non dovrebbe sorprenderci. Tuttavia, ha ottenuto rovesciato con Cardi perché non si è presentata come pensava Millie.

Non solo Millie, ma anche quasi l’intero cast dello show soprannaturale fantascientifico Netflix Original Cose più strane è appassionato di canto. In effetti, la musica è stata una parte enorme del successo dello spettacolo. Mentre parliamo della nostra amata Undiciè una grande fan della cantante WAP, ma si è arrabbiata perché la il cantante non si è fatto vivo ad un evento. Ecco qual è il Cose più strane stella ha detto a riguardo.

Millie Bobby Brown voleva assolutamente incontrare Cardi B, ma non si è presentata

Sappiamo che Cardi B è un rapper e cantautore americano. È nota per il suo flusso aggressivo e i suoi testi schietti. Il Vincitore di un Grammy il rapper Cardi B ha prodotto alcuni album di successo e ha guadagnato popolarità. È famosa e amata dalle giovani generazioni, compresa la Enola Holmes stella.

Nel 2018, Millie aveva l’impressione che Cardi B sarebbe stata al Time 100 Gala. Tuttavia, il rapper non ha partecipato all’evento perché lo era incinta. Quando l’intervistatore ha chiesto a Millie chi era entusiasta di vedere lì, ha chiamato Cardi B, solo per scoprire che non c’era. Deluso, esclamarono undici, ma si ricordò della sua gravidanza. «La prossima volta sarà meglio che sia qui. È meglio che si presenti,” disse Brown.

Tragicamente, Millie non è riuscita a soddisfare il suo momento da fan. Tuttavia, ha capito la situazione di Cardi. Bene, i fan stanno aspettando che questo duo si unisca e ci sorprenda con il loro incredibile talento. Fino ad allora, potremo esplorare le canzoni della band preferita di Millie, Oasi. Il nostro Eleven è un vero ragazzo degli anni ’90 nel cuore.

Sei anche un fan di Cardi B come Millie? Qual è la tua canzone preferita del favoloso rapper? Anche tu sei entusiasta di vedere Millie e Cardi B insieme? Cosa pensi accadrebbe se le nostre fantasie diventassero realtà?

