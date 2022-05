La probabilità statistica dell’amore a prima vista rilascia aggiornamenti, cast, sinossi e altro ancora

Un altro film d’amore intitolato La probabilità statistica dell’amore a prima vista arriverà su Netflix e abbiamo tutti i dettagli succosi sul film da condividere con te!

La probabilità statistica dell’amore a prima vista è diretto da Vanessa Caswill da una sceneggiatura scritta da Katie Lovejoy. È un adattamento cinematografico del libro omonimo di Jennifer E. Smith. Se il nome di Caswill ti suona familiare, probabilmente è perché conosci il suo lavoro nella serie drammatica storica Piccole donne. Lovejoy è noto per aver scritto la sceneggiatura del film originale Netflix A tutti i ragazzi: sempre e per sempre.

Originariamente, La probabilità statistica dell’amore a prima vista era una produzione della ACE Entertainment con la società di produzione che finanziava e produceva il film. Ma nell’aprile 2022, Netflix ha acquisito i diritti globali del film, rendendolo un film originale Netflix.

Di seguito troverai tutto ciò che devi sapere sul film romantico!

Aggiornamenti sulla versione Statistical Probability of Love at First Sight

A partire dal 12 maggio, il film romantico non ha ancora una data di uscita. Tuttavia, penso che ci siano buone possibilità che potremmo vedere questo film entro la fine del 2022. Le riprese sono iniziate a gennaio 2021 e probabilmente sono terminate l’anno scorso. Quindi sembra che il film sia ancora in fase di montaggio in post-produzione (meno probabile) o stia solo aspettando una data di uscita da Netflix. Potrebbe davvero arrivare su Netflix da un giorno all’altro. Incrociamo le dita, prima o poi lo vedremo.

Cast La probabilità statistica dell’amore a prima vista

Ecco l’elenco completo del cast principale in basso:

Haley Lu Richardson nel ruolo di Hadley

Ben Hardy nel ruolo di Oliver

Jameela Jamil come narratore

Rob Delaney

Dexter Fletcher nel ruolo di Val

Sally Phillips nel ruolo di Tessa

Sinossi La probabilità statistica dell’amore a prima vista

Deadline ci ha fornito i dettagli della trama e li abbiamo condivisi proprio di seguito.

Guarda come gli estranei Hadley (Richardson) e Oliver (Hardy) iniziano a innamorarsi l’uno dell’altro durante il loro volo da New York a Londra. Ma è la sfortuna o il destino che li separa quando atterrano? La probabilità di ritrovarsi di nuovo sembra impossibile, ma l’amore – e Londra – potrebbero avere un modo per sfidare le probabilità.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura La probabilità statistica dell’amore a prima vista!