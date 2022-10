La prima stagione di “The Bastard Son & The Devil Stesso” arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Il fantastico team di Imaginarium Productions di Andy Serkis è dietro l’ultima serie drammatica fantasy di Netflix, Il figlio bastardo e il diavolo stesso. Arrivando su Netflix giusto in tempo per Halloween, abbiamo tutto ciò che devi sapere Il figlio bastardo e il diavolo stessoinclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Il figlio bastardo e il diavolo stesso è una nuova serie fantasy-drammatica sviluppata per la TV da Joe Barton, basata sulla trilogia Half-Bad della scrittrice di YA Sally Green. Andy Serkis è uno dei sei produttori esecutivi della serie, con la sua società di produzione, Imaginarium Productions, che dà vita all’adattamento. I compiti di regia sono stati divisi tra Colm McCarthy, Debs Paterson e Rachna Suri.

Quando è Il figlio bastardo e il diavolo stesso Data di uscita di Netflix?

Con il rilascio del trailer, possiamo confermarlo Il figlio bastardo e il diavolo stesso cadrà su Netflix su Venerdì 28 ottobre 2022.

Qual è la trama Il figlio bastardo e il diavolo stesso?

La sinossi di Il figlio bastardo e il diavolo stesso proviene da IMDb:

Il sedicenne Nathan è il figlio illegittimo della strega più temuta del mondo. Ha passato tutta la sua vita a essere monitorato per segni che potrebbe seguire lo stesso percorso distruttivo di suo padre. Ma con l’intensificarsi delle tensioni, i vecchi confini tra “buono” e “cattivo” si sgretolano e Nathan scoprirà che tipo di persona è veramente. Questa è una angosciante corsa sulle montagne russe di uno spettacolo per giovani adulti su un ragazzo problematico che ha l’indomabile volontà di sopravvivere e sfidare le probabilità.

Di chi sono i membri del cast Il figlio bastardo e il diavolo stesso?

La carriera di Jay Lycurgo ha avuto una grande traiettoria ascendente grazie al suo recente ruolo ricorrente come Tim Drake nel Titani serie. Ha avuto anche piccoli ruoli in Il Batman e nella serie di fantascienza Guerra dei mondi. Ufficialmente, il ruolo di Lycurgo nei panni di Nathan in Il figlio bastardo e il diavolo stesso è il suo primo ruolo da protagonista in una serie e il suo debutto su Netflix.

Il debutto televisivo di Nadia Parkes è arrivato Dottor chi e da allora ha recitato in tre programmi televisivi, tuttavia, il suo ruolo di Annalise sarà il suo primo ruolo da protagonista in uno show televisivo e anche il suo debutto su Netflix.

Paul Ready sarà familiare ai fan di Utopia, dopo il suo breve ma memorabile periodo nello show come Lee. Ready è noto soprattutto per aver interpretato Henry Goodsir in Il terroree come Kevin nella serie comica britannica Patria. Sta anche facendo il suo debutto su Netflix Original come Soul.

Di seguito sono riportati i membri del cast confermati di Il figlio bastardo e il diavolo stesso:

Ruolo del membro del cast Dove li ho visti/sentiti prima? Jay Lycurgo Nathan Il Batman | Titani | La Guerra dei Mondi Nadia Parkes Annalizza Doctor Who | La principessa spagnola | Starstruck Paul pronto Soul Utopia | Patria | Il terrore Isobel Jesper Jones Jessica *Debutto* Karen Connell Ceelia Vikings: Valhalla | Vichinghi | Nightflyers Jeska Pike Gill La corona | dolore | Il grande Hector Hewer Kieran Butterfly Kisses | Matrimonio Emilien Vekemans Gabriel Transferts | Misto | Voltaire innamorato Fehinti Balogun Bjorn Dune | Posso vivere? | Giulietta, Nuda Kerry Fox Esmie Shallow Grave | Stella luminosa | Cloudstreet Luke Polie Teemu Educazione sessuale | Chloe Franc Ashman Reutger sono venuto da | tempo | Posso distruggerti

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Il figlio bastardo e il diavolo stesso? Fateci sapere nei commenti qui sotto!