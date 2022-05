“La prima stagione di Ozark è stata molto difficile per me perché…”: Julia Garner rivela perché è stato difficile per lei interpretare Ruth Langmore

Julia Garner ha davvero ottenuto ciò che meritava dopo il suo ruolo Ozark. I suoi sforzi dedicati al suo ruolo di Ruth sono stati davvero ripagati quando lei ha vinto due Emmy Awards per la sua recitazione. La regina degli accenti ha un Nomination ai Golden Globe anche. In un’intervista a Netflix, Julia Garner ha parlato del suo ruolo di Ruth e ha parlato delle difficoltà che ha dovuto affrontare durante la sua interpretazione.

Julia Garner rivela perché è stato difficile interpretare Ruth Langmore

In un video d’addio a Ozark, i membri del cast Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner e i membri della troupe si sono riuniti per condividere le loro esperienze nello show. Garner apre la sua parte nel video ammettendo come lo spettacolo abbia cambiato la sua vita professionalmente e personalmente. Apparentemente ha incontrato molte delle sue migliori amiche sui set di Netflix Original. Chiama la serie e la sua formazione “momento magico” perché lei e tutti gli altri sapevano di avere tutti gli ingredienti giusti per una serie di successo. Tuttavia, la prima stagione è stata facile per l’attrice.

“La prima stagione di Ozark è stata molto dura per me perché non sono aggressivo; sai?” disse Garner. Ha ammesso che non essere sicura di sé e dura come Ruth ha reso difficile per lei diventare il personaggio. Quindi, come ha fatto Julia a emulare così bene la tigre di Langmore sullo schermo? Bene, si scopre che ha trovato qualcosa con cui poteva entrare in contatto. Garners chiama Ruth “molto sensibile,” che è il tratto con cui l’attrice potrebbe relazionarsi.

Julia nel ruolo di Ruth Langmore

Ruth Langmore è forte, ambiziosa ma gentile. di Marty ‘etico’ il riciclaggio di denaro non sembra infastidire la sua vita già colpita dal crimine. È la migliore compagna di Marty per via della sua conoscenza degli Ozark, presenza di spirito e posizioni non giudicanti. Diventa davvero la terza figlia di Marty.

Garner è stato davvero fortunato con Ruth perché Ruth ha così tanto da fare. Lei diventa la mostra male perché l’eroe dello spettacolo, Marty Byrde, è così dolce. Lei è quella che si comporta come un supereroe, tirando l’orgoglio del pubblico su. Anche gli spettatori si relazionano totalmente con la sua sensibilità.

LEGGI ANCHE: “Questa per me è la crisi dell’identità per eccellenza”: Julia Garner su How Ruth Langmore si è sviluppata come personaggio in “Ozark”

Julia Garner ha recitato nel ruolo di Ruth dall’inizio dello spettacolo. È interessante notare che questo è un tratto non limitato a Ozark ma si estende a tutto ciò in cui ha agito. Non ci può essere una star migliore quando si tratta di replicare un determinato accento.

Dopo il suo ruolo da titolare in Inventare Anna e L’assistente, Garner è pronto per un thriller psicologico; Appartamento 7Ail quale è un dramma d’epoca ambientato nel Londra anni ’70. È prodotto da L’ufficio star John Krasinski in collaborazione con ‘Giocatori di primaria importanza’. Il primo sguardo sta facendo impazzire i fan: clicca qui per vederlo.

LEGGI ANCHE: Julia Garner condivide il suo questionario sul subconscio con Ruth Langmore mentre si prepara per Ozark: “So che sembra pazzesco”

C’è anche notizia della sua recitazione in L’Albergo Reale, che è prodotto dal Produttori nominati all’Oscar di Il potere del cane. Questo ci fa sentire meglio nel dire addio a Garner nei panni di Ruth. Ti è piaciuto il ritratto di Ruth e Garner del personaggio? Facci sapere.

