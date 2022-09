La prima stagione di “Chainsaw Man” arriverà su Netflix?

Uno degli adattamenti più richiesti negli ultimi tempi, c’è un’incredibile quantità di eccitazione che circonda l’adattamento anime di Tatsuki Fujimoto L’uomo della motosega. Annunciato per essere rilasciato nell’ottobre 2022, l’anime arriverà su Netflix, ma solo in alcune regioni al di fuori degli Stati Uniti.

Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto ha iniziato la sua serializzazione su Weekly Shōnen Jump il 3 dicembre 2018 ed è stato un successo immediato. In poco meno di quattro anni, il manga ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo ed è considerato una delle migliori e più fresche interpretazioni del genere Shonen.

Studio MAPPA, lo studio di animazione dietro Jujutsu Kaisen, Kakegurui e Attack on Titan, sta producendo l’adattamento anime.

Denji è un adolescente che vive con un Diavolo Motosega di nome Pochita. A causa del debito che suo padre ha lasciato, ha vissuto una vita dal basso mentre ripagava il suo debito raccogliendo i cadaveri del diavolo con Pochita. Un giorno, Denji viene tradito e ucciso. Mentre la sua coscienza svanisce, fa un contratto con Pochita e viene rianimato come “Uomo con la motosega”, un uomo con il cuore di un diavolo.

Volere L’uomo della motosega la prima stagione arriverà su Netflix?

Fan di L’uomo della motosega saremo lieti di sapere che l’anime arriverà su Netflix, tuttavia, non è chiaro in quali regioni possiamo aspettarci di vedere l’anime rilasciato.

Sul sito ufficiale di L’uomo della motosegasono stati elencati più servizi di streaming per distribuire l’anime in tutto il mondo, inclusi;

Video Amazon Prime

Animax Corea

Ani-Uno

bilibili

Netflix

Rotolo croccante

Hulu

Possiamo confermarlo L’uomo della motosega sarà disponibile per lo streaming su Netflix Japan e gli episodi saranno resi disponibili lo stesso giorno in cui saranno trasmessi su reti giapponesi come TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, TV Setouchi, TV Hokkaido e TVQ Kyushu Broadcasting.

Netflix deve ancora annunciare quali regioni al di fuori del Giappone avranno la fortuna di ricevere episodi settimanali di L’uomo della motosega. Tuttavia, se l’anime ha la stessa distribuzione di Spia x Famigliaquindi possiamo aspettarci di vedere ricevere i seguenti paesi L’uomo della motosega;

Hong Kong

India

Malaysia

Filippine

Singapore

Corea del Sud

Tailandia

Negli Stati Uniti, L’uomo della motosega sarà disponibile per lo streaming sia su Crunchyroll che su Hulu. Crunchyroll trasmetterà in streaming l’anime in giapponese con sottotitoli in inglese e doppiaggio in inglese.

Nel Regno Unito, L’uomo della motosega sarà anche disponibile per lo streaming su Crunchyroll.

Il primo episodio di L’uomo della motosega sarà trasmesso e disponibile per lo streaming Martedì 12 ottobre 2022.

