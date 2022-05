La prima stagione del film drammatico coreano “The Accidental Narco” è arrivata su Netflix

Con un Narcos buco lasciato nella line-up di Netflix, sperando di riempire quel vuoto sarà il thriller poliziesco di Yoon Jong Bin, Il narcotraffico accidentale. In arrivo su Netflix nel 2022, la serie altamente eccitante sarà la protagonista Gioco del calamaro e Rapina di denaro attore Park Hae Soon. Ecco tutto quello che sappiamo finora Il narcotraffico accidentale stagione 1 su Netflix.

Il narcotraffico accidentale è una nuova serie thriller sudcoreana scritta e diretta da Yoon Jong Bin.

Con k-dramas molto eccitanti in arrivo nel 2022 come l’adattamento di Rapina di denaro e Amo odiartie molti contenuti con licenza internazionale ancora in arrivo, non è mai stato un momento migliore per essere un fan del k-drama con un abbonamento Netflix.

Quando è Il narcotraffico accidentale in arrivo su Netflix?

Netflix deve ancora annunciare una data di uscita ufficiale per Il narcotraffico accidentaletuttavia, sappiamo che il thriller poliziesco uscirà ad un certo punto nel 2022.

Prevediamo che vedremo Il narcotraffico accidentale arriverà su Netflix nel terzo trimestre del 2022. Ciò significa che speriamo di vedere la serie arrivare tra luglio e settembre.

Qual è la trama Il narcotraffico accidentale?

Basato su fatti realmente accaduti, il Suriname si svolge in Sud America, dove un signore della droga che opera nel paese ha attirato l’attenzione del National Intelligence Service. Il servizio di intelligence si avvale dell’aiuto di un comune imprenditore che punta a fare fortuna in Suriname, ma solo per cadere fino alle ginocchia nel mondo del crimine della droga.

Di chi sono i membri del cast Il narcotraffico accidentale?

Il membro del cast più riconoscibile di Il narcotraffico accidentale è probabilmente Park Hae Soo di Squid Game. L’attore ha avuto un ruolo importante Gioco del calamaro come Cho Sang Woo o concorrente”No. 218”. I fan potranno vedere di più di Park Hae Soo su Netflix quest’anno nell’adattamento coreano di Rapina di denaro come Berlino.

Per i premiati attori Ha Jung Woo e Hwang Jung Min, faranno entrambi il loro debutto su Netflix Il narcotraffico accidentale. Questa è solo la quarta serie drammatica per Hwang Jung Min, che in precedenza aveva recitato nei drammi Quello sciocco (2009), Penisola Coreana (2012), e Silenzio (2020).

Tra il 2002 e il 2016 Ha Jung Woo ha recitato in cinque k-dramas. Il narcotraffico accidentale sarà il suo primo ruolo in un k-drama in sei anni da quando ha interpretato se stesso in un ruolo da ospite nel drama del 2016 Entourage.

Di seguito sono riportati i membri del cast confermati di Il narcotraffico accidentale:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti prima? Kang In Gu Ha Jung Woo HIT | L’era dei guerrieri | Vivere onesto Jeon Yo Hwan Hwang Jung Min Penisola coreana | Quello sciocco | Hush Choi Chang Ho Park Hae Soo Squid Gioco | Carcere Playbook | Money Heist Byeon Ki Tae Jo Woo Jin Mr. Sunshine | Macchina da scrivere Chicago | Playlist dell’ospedale di Goblin David Park Yoo Yeon Seok | Signor Sole | Dr. Romantic TBA Choo Ja Hyun Arthdal ​​Chronicles | Bel mondo | La mia famiglia sconosciuta TBA Chang Chen Love and Destiny | L’anima | Sempre giovane

Qual è il conteggio degli episodi?

Il narcotraffico accidentale ha un totale di sei episodi. Ogni episodio avrà una durata approssimativa di 50 minuti.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Il narcotraffico accidentale su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!