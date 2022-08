“La più grande sfida come attore”: l’attrice di “Purple Hearts” Sofia Carson rivela perché questo film si è rivelato la sfida più difficile della sua carriera

Il film originale Netflix Cuori viola sta conquistando il cuore degli spettatori. Sofia Carson, l’attrice protagonista del film, ha appena pubblicato il suo omonimo album di debutto. È una cantante appassionata non solo nel film ma anche nella vita reale. Questo artista di talento non ha recitato solo nel film. Ha cantato, scritto canzoni ed è una produttrice esecutiva dietro le quinte. Lei si apre giocoleria tutto per giustificare il personaggio nel film.

La vera Cassie di Purple Hearts

Cuori viola è in streaming su Netflix ora. Il film segue la storia di un aspirante cantante, Cassie, che ha il diabete di tipo 1. Lei ottiene sposato a un marinaio, Luca, con una comprensione reciproca di convenienza. Il loro matrimonio di convenienza si trasforma presto in amore e se ne rendono conto dopo essere stati scoperti dalle autorità. Anche se alla fine ottengono un lieto fine per la loro storia d’amore, hanno dovuto affrontare un separazione primo.

Il Pretty Little Liars: i perfezionisti stella, Sofia Carson, ritratta Cassie. L’attore, in un’intervista, parla delle difficoltà che ha dovuto affrontare interpretando il personaggio. Dice che Cassie è lei “La più grande sfida come attore”. Carson deve ricerca molto su Cassie per giustificare il suo spirito. Ha dovuto imparare tutto dall’esperienza dell’immigrata a San Diego, nel sud della California, vivendo con il diabete di tipo 1, l’esercito e la sua cultura, e la politica, la visione del mondo e la posizione sul matrimonio del suo personaggio.

LEGGI ANCHE: Sfocando il confine tra reale e finzione, di cosa si tratta “Cuori viola”?

In realtà doveva tenere a rivista per sentire più profondamente il carattere di Cassie. Il suo diario includeva tutte le storie che sua madre ha raccontato a Cassie sul suo arrivo negli Stati Uniti, su come è cresciuta con un padre violento e sulla prima volta che ha sentito una canzone.

Gli spettatori stanno impazzendo per la loro bella chimica, ma proprio come nel film, Sofia e Nicholas hanno dovuto conoscersi in pochissimo tempo. Questo è stato uno dei più grandi sfidecome aveva fatto lei avere una chimica convincente con il suo co-attore. Nonostante l’incontro con Nicholas durante una chiamata Zoom, Sofia dice che la loro chimica era carina ‘immediato’. Sono appena entrati nel film con il fiducia avevano l’uno nell’altro.

LEGGI ANCHE: Un matrimonio di amore e dovere, “Cuori viola” significa più di quello che sembra essere

Dice che ha anche imparato una o due cose da sua madre. La “passione per la giustizia” è qualcosa che Carson ha adattato per Cassie. L’attore dice che sua madre le ha insegnato che, nonostante sia una donna, tutto è possibile. Così, ha imparato a usare la sua voce.

Sofia Carson ha dovuto affrontare così tante difficoltà e ha dovuto lavorare sodo per giustificare il suo personaggio di Cassie. Tutto il duro lavoro è stato ripagato quando il film ha scalato le classifiche dei film più visti della settimana di Netflix. Se ancora non l’hai fatto, preparati e vai avanti bellissimo viaggio d’amore con Luke e Cassie dentro Cuori viola.

Il post “La più grande sfida come attore”: l’attrice di “Purple Hearts” Sofia Carson rivela perché questo film si è rivelato la sfida più difficile della sua carriera è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.