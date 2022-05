La nuova teoria dei fan di “Ozark” suggerisce la morte di Wendy Bydre e il flip di Johan, ma c’è una connessione? SCOPRIRE

Passerà quasi un mese da quando il mondo ha assistito al finale di Ozark. Il mondo è rimasto sbalordito da tutto quello che è successo nell’episodio finale dello show e non si sta ancora riprendendo. La famiglia Byrde è emersa vittoriosa nell’episodio finale. Sono stati lasciati a vivere il resto dei loro giorni con il ricordo di ciò che è successo.

Tuttavia, una nuova teoria dei fan suggerisce che a il singolo Byrde potrebbe non essere uscito vivo dopo che appare la schermata nera. Ma chi? Vediamo fuori Marty, Wendy, Charlotte e Jonah, che non sono sopravvissuti al brutale finale di Ozark.

Chi muore nel finale di Ozark?

Prima che i titoli di coda giocassero e Ozark terminato, lo schermo è diventato nero e si è verificato un solo sparo. L’ipotesi popolare è che questo fosse il modo in cui Jonah si schierò finalmente con i suoi genitori, probabilmente sparando a Mel.

Potrebbe, d’altra parte, aver sparato a sua madre, Wendy, in un impeto di rabbia?

Su Reddit, l’utente Tr2041 ha proposto l’idea, dicendo: “Dato che lo schermo diventa nero prima che la pistola venga effettivamente sparata… è possibile che abbia sparato a Wendy o Marty.”

Spiegando la loro teoria, l’utente ha fornito la logica che nell’ultima stagione, la relazione di Wendy e Jonah si è deteriorata irreparabilmente. “In nessun momento sembrava che ci fosse una riconciliazione. Infatti, dopo l’incidente, Jonah non va da Wendy come il resto della famiglia”, scrive l’utente.

“Nell’ultima scena, forse Jonah ricorda cosa è successo a suo zio Ben e vede cosa è successo al PI che stava indagando sulla sua famiglia”, l’utente ha continuato, rivelando l’indizio vitale dell’ultima resa dei conti con Mel.

“Invece di permettere a Wendy di causare altra distruzione, la uccide.

Considerato quanto Jonah fosse sconvolto dalla morte di Ben. Non sorprende che il duro ricordo delle sue ceneri lo abbia fatto sussultare. Dopotutto, aveva scaricato la pistola attraverso le finestre di casa il primo giorno in cui aveva visto la cenere di Ben a casa in un momento di collera.

Credi che Jonah possa aver ucciso sua madre nel finale di? Ozark? Facci sapere la tua previsione per la fine dello spettacolo.

