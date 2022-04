La nuova stagione arriverà nel 2022?

Bridgerton. (Da sinistra a destra) Simone Ashley nei panni di Kate Sharma, Jonathan Bailey nei panni di Anthony Bridgerton nell’episodio 204 di Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Bridgerton ci ha spazzato via dai piedi da quando la serie ha fatto il suo debutto su Netflix. Lo spettacolo molto popolare ha stabilito record di spettatori storici per il gigante dello streaming.

Bridgerton la stagione 2 ha tenuto il primo posto nella lista dei 10 migliori di Netflix con oltre 193 milioni di ore di visualizzazione nei primi tre giorni di streaming. E poi Variety ha riferito che la serie è ora diventata la più grande serie in lingua inglese di tutti i tempi su Netflix.

Questo dimostra quante persone si sono innamorate dello spettacolo e sono decisamente desiderose di altro. Contami! L’attesa è sempre la più difficile quando si tratta dei tuoi programmi preferiti.

Quindi possiamo aspettarci la nuova stagione a breve?

La terza stagione di Bridgerton arriverà nel 2022?

In questo momento non c’è stata alcuna conferma da parte di Netflix se Bridgerton la stagione 3 sarà presentata in anteprima quest’anno.

Non credo sia probabile. La stagione 1 è caduta a dicembre 2020 e la stagione 2 è arrivata a marzo 2022. È più di un anno tra le stagioni. Ora gran parte di ciò era dovuto alle restrizioni alle riprese a causa della pandemia. Speriamo che non ci siano problemi legati al COVID in futuro. Tuttavia, ciò non significa che lo spettacolo sarà in grado di sfornare la stagione molto velocemente. Cose più strane i fan sapranno che Netflix non ha assolutamente problemi ad aspettare un po’ tra due stagioni. Come quasi tre anni di attesa.

Non preoccuparti! Dubito davvero Bridgeton ci farà aspettare così a lungo. Le sue esigenze CGI non sono così grandi come Stranger Things. Potremmo avere un’idea di quando Bridgerton Le riprese della stagione 3 inizieranno comunque.

Sulla base di un post di Instagram di Women’s Wear Daily l’8 marzo, la stessa autrice segreta Nicola Coughlan ha detto che “entreranno nella stagione 3” quest’estate. Se iniziano le riprese tra un paio di mesi, per noi è un’ottima notizia!

Non credo che vedremo la terza stagione nel 2022, ma ci sono ottime possibilità che possa essere qui all’inizio del 2023. Tuttavia, questa è solo una speculazione. Non si sa mai. Forse Netflix ci sorprenderà!

Sei eccitato per la stagione 3? Cosa vuoi vedere? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!