La nuova serie di omicidi è Bad Sisters su Netflix?

Se fossi un fan della sitcom britannica Catastrofeinterpretato dall’attore americano Rob Delaney e dall’attrice irlandese Sharon Horgan, sarai felice di sapere che Horgan è tornato per una nuova serie! Sorelle cattive anteprime venerdì 19 agosto.

Horgan ha creato, co-sceneggiato e prodotto esecutivamente l’imminente commedia oscura. Insieme a lei sullo schermo ci sono Eva Birthistle, Sarah Greene, Eve Hewson, Anne-Marie duff, Claies Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab e Saise Quinn.

Con l’uscita del nuovo spettacolo così presto, puoi aspettarti di vederlo aggiunto al catalogo di Netflix?

Cattive sorelle è su Netflix?

Sfortunatamente, non potrai guardare Sorelle cattive su Netflix. La nuova serie non è un originale Netflix. È una produzione esclusiva Apple, il che significa che potrai trasmetterlo in streaming solo su Apple TV+. Il giorno della premiere, verranno rilasciati i primi due episodi, seguiti da una nuova puntata settimanale fino al finale il 14 ottobre. La stagione ha un totale di 10 episodi.

Sorelle cattive racconta la storia delle affiatate sorelle Garvey che si sono sempre prese cura l’una dell’altra. I cinque fratelli hanno una stretta relazione a causa della morte prematura dei genitori. Quando il loro cognato finisce morto, i suoi assicuratori sulla vita sospettano un’intenzione dolosa. E sono le sorelle che sono in cima alla lista dei sospetti, poiché avevano tutte un motivo per ucciderlo.

Il teaser trailer suggerisce il fatto che il cognato, John, sia verbalmente offensivo (non è chiaro se lo sia anche fisicamente), il che sembra essere il fattore motivante dietro il piano delle sorelle per sbarazzarsi di lui. Dopotutto, si danno sempre le spalle l’uno all’altro. Ma non vogliono che Grace, una delle sorelle Garvey e moglie di John, scopra mai cosa hanno fatto.

Guarda il trailer qui sotto!

Sorelle cattive debutterà venerdì 19 agosto con i primi due episodi su Apple TV+.