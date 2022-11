La nuova serie di George Lopez Lopez vs. Lopez è su Netflix?

Questo fine settimana, la leggenda della commedia George Lopez torna in televisione in grande stile con la nuova sitcom della NBC Lopez contro Lopez. Sebbene la star di 61 anni abbia avuto alcuni spot come ospite in TV negli ultimi anni, non è stato un personaggio regolare della serie dalla sua sitcom con telecamera singola Lopez terminato nel 2017.

Ora l’attore è tornato, e questa volta è un affare di famiglia! Lopez reciterà insieme alla figlia nella vita reale Mayan Lopez nella serie. Interpreteranno versioni romanzate di se stessi nella serie. Ulteriori membri del cast includono L’arancione è il nuovo nero stella Selenis Leyva, I veri O’Neals‘ Matt Shively, e iCarly allume Laci Mosley.

L’ultima serie di George Lopez Lopez vs. Lopez è su Netflix?

No, non potrai guardare la sitcom di George Lopez su Netflix.

Chi è la figlia di George Lopez?

Sua figlia è Mayan Lopez, 26 anni. Mayan è anche un attore, però Lopez contro Lopez sembra essere il suo primo ruolo regolare nella serie. Suo padre attribuisce ai suoi TikTok il merito della loro relazione come parte dell’ispirazione della vita reale per la sitcom.

Programmi come Lopez vs. Lopez su Netflix

Anche se non puoi guardare questa particolare sitcom su Netflix, ci sono altre commedie incentrate sulla famiglia sulla piattaforma, come Gli Upshaw, Fuller House, La convenienza di Kim, Sorella, Sorellae Un giorno alla volta.

Dove puoi guardare Lopez vs. Lopez?

L’episodio pilota di Lopez contro Lopez anteprime su Venerdì 4 novembre alle 8/7c su NBC. Se non puoi guardare l’episodio dal vivo, potrai guardarlo su Peacock il giorno successivo. Il primo episodio segue Mayan mentre lotta per affrontare un cliente difficile al lavoro e i tentativi di George di consigliarle di gestire la situazione “alla maniera di Lopez”.

Nuovi episodi seguiranno venerdì sera, abbinati a nuovi episodi di Giovane roccia.

Hai in programma di guardare il ritorno di George Lopez in televisione questo fine settimana con la premiere di Lopez contro Lopez? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.