La nuova serie di fantascienza Moonhaven è in streaming su Netflix?

Lo spettacolo di fantascienza Rifugio lunare offre agli spettatori un’esperienza accattivante con una narrativa elettrizzante che i fan del genere non vorranno sicuramente perdersi. Ma i membri di Netflix possono godersi la serie ultraterrena?

La storia unica e meravigliosamente realizzata per Rifugio lunare si svolge 100 anni nel futuro e segue il pilota della nave mercantile Bella Sway dalla Terra, interpretata da Emma McDonald, che si schianta sulla comunità utopica di Moonhaven, un Giardino dell’Eden costruito sulla Luna progettato per salvare la Terra da condizioni climatiche estreme.

Ma quando i corpi iniziano a comparire nel paradiso lunare, Bella viene trascinata in una cospirazione che coinvolge persone in lizza per il controllo dell’intelligenza artificiale responsabile dei miracoli che hanno luogo nel santuario fuori dal mondo.

A dare vita a questa corsa da brivido elegante e visivamente impressionante è un cast eccezionale al fianco di McDonald, tra cui Dominic Monaghan, Amara Khan, Ayelet Zurer, Joe Manganiello e Kadeem Hardison. Dalla produzione eccezionale e dal design dei costumi alla trama incredibilmente intrigante, ci sono una serie di motivi per cui i fan non dovrebbero assolutamente dormire Rifugio lunare.

Lo spettacolo è stato creato dal produttore esecutivo Pete Ocko i cui crediti includono Loggia 49, Vele nere, Elementare e Spingendo le margherite. La prima stagione della serie thriller drammatica suspense Rifugio lunare sarà composto da sei voci.

Moonhaven è disponibile su Netflix?

Non ha davvero senso negare il fatto che sarebbe un’esperienza stellare e ideale guardare lo spettacolo di fantascienza ben realizzato sullo streamer dall’inizio alla fine. Ma sfortunatamente, ciò non può accadere perché Rifugio lunare non è una delle tante scelte su Netflix, ed è incerto in questo momento se questo cambierà mai.

Gli abbonati non dovrebbero essere troppo scoraggiati poiché la potenza dello streaming ha una miriade di eccellenti titoli di fantascienza di cui divertirsi in questo momento. Alcuni di questi meravigliosi esempi che Netflix ha nella sua formazione includono Testa di ragno, Il progetto Adam, Perso nello spazio e Benvenuto nell’Eden.

Dove puoi trasmettere in streaming Moonhaven

Rifugio lunare è disponibile su AMC+ insieme a una formazione stellare.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: